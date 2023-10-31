В Подмосковье рекультивируют полигон «Заволенье»

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Восстановление полигона ТКО «Заволенье» производится в рамках федерального проекта «Чистая страна».
«Это был один из самых непростых полигонов Подмосковья с точки зрения выбора проектных решений рекультивации. Он эксплуатировался в течение полувека. За эти годы его площадь разрослась почти до 12 гектаров, здесь накопилось свыше 900 тысяч кубометров мусора. <…> », - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что этот проект позволит улучшить условия для жизни почти 54 тысячам человек.
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