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В Подмосковье рекультивируют полигон «Заволенье»

31 октября 2023, 09:43
Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В Московской области начали работы по рекультивации полигона ТКО «Заволенье». Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Восстановление полигона ТКО «Заволенье» производится в рамках федерального проекта «Чистая страна».

«Это был один из самых непростых полигонов Подмосковья с точки зрения выбора проектных решений рекультивации. Он эксплуатировался в течение полувека. За эти годы его площадь разрослась почти до 12 гектаров, здесь накопилось свыше 900 тысяч кубометров мусора. <…> », - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.


Стоит отметить, что этот проект позволит улучшить условия для жизни почти 54 тысячам человек.


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«Четвертый выстрел в лоб»: Кадыров сообщил, как поступать с зачинщиками беспорядков
Рамзан Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
31 октября 2023, 10:43

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал местным силовикам о способе задержания зачинщиков беспорядков. В случае, если человек не реагирует на три предупредительных выстрела, необходимо выстрелить ему в лоб. С таким заявление он выступил в правительстве республики на фоне событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — приказал чеченский лидер представителям МВД и Росгвардии.
Ранее глава Чечни прокомментировал беспорядки, произошедшие в Дагестане. Он осудил участников погромов и заявил, что нельзя громить аэропорты в поисках людей другой национальности и идти на поводу у российских противников.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев
Меликов: попытки ущемления прав горских евреев в Дагестане будут пресекаться
31 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Евреи – один из коренных народов Дагестана, поэтому любые попытки ущемления их прав будут жестоко пресекаться. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в видеообращении к жителям.
Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны. 

Меликов отметил, что в интернете распространились воинственные призывы по отношению к горским еврееям, которые населяют Дагестан уже много веков. Глава региона заявил, что не допустит ущемление прав граждан страны, поэтому любые попытки будут жестоко пресекаться. 

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#дагестан
#мвд
#израиль
#уголовное дело
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В МТС объяснили, чем грозит возвращение безлимитной раздачи интернета
МТС: отмена платы за раздачу интернета приведёт к повышению цены всех тарифов
31 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/scyther5

Российский сотовый оператор МТС выступает против бесплатной раздачи мобильного интернета, поскольку это повлечёт за собой рост стоимости трафика для всех тарифов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе оператора.
Отмечается, что сохранение безлимитной раздачи мобильного интернета для единичных пользователей, использующих сеть для торрентов и стримингов, приведёт к ухудшению качества связи практически для всех абонентов МТС. 

В компании отметили, что выравнивание цен на трафик для всех категорий устройств, повлечёт за собой вынужденное повышение стоимости трафика для всех имеющихся тарифов. 

Ранее сообщалось, что ФАС обязала «Большую четвёрку» российских сотовых операторов, в которую входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» вернуть россиянам возможность бесплатно раздавать мобильный интернет между устройствами.

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#сотовая связь
#интернет
#фас
#тарифы
#цены
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Школьники из Химок посетили Театр Российской Армии
31 октября 2023, 10:16

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Химинские школьники побывали на постановке в Театре Российской Армии. .Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Спектакль был поставлен по мотивам повести Василя Быкова.

Стоит отметить, что после постановки школьникам рассказали о о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской. Они узнали в каких случаях можно обращаться за помощью к омбудсмену, а также вспомнили права и обязанности граждан.

«Я и мои сотрудники регулярно проводим такие встречи с молодежью вы рамках правового просвещения. Хочу отметить, что ребята знают свои права и обязанности и им интересна правовая культура». — отметила Ирина Фаевская.

стоит отметить, что  встречи с молодежью также запланированы и на ноябрь

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#культура
#ирина фаевская
#права
#спектакль
#сотрудники
#химки
#школьники
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Россиян предупредили о росте цен на тарифы сотовых операторов
«Известия»: сотовые операторы будут в десять раз больше платить за частоты LTE
31 октября 2023, 09:52

Фото: iStock/Pinkypills

Сотовые операторы столкнутся с поднятием платы за использование радиочастотного сектора в 2024 году. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что повышение стоимости использования частот для 4G (LTE) может произойти, если Минцифры одобрит новый метод расчёта этого платежа. 

В настоящее время сотовые операторы платят за использование частот гораздо меньше, поскольку эта технология воспринимается как перспективная. При потере этого статуса, ожидается десятикратное повышение расходов. 

В связи с этим аналитики предполагают дальнейшее повышение стоимости тарифов на мобильную связь. Директор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов утверждает, что увеличение цены за тарифы будет вызвано падением рентабельности сотовых операторов, а также необходимостью компенсировать выросшие затраты на использование LTE.

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#сотовая связь
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#минцифры
#интернет
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Украинский наркокартель «Химпром» имеет поддержку в Верховной раде
31 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Народные депутаты украинской Верховной рады оказывают поддержку и прикрытие организованной преступной группировке (ОПГ) «Химпром». Эта организация создала сеть распространения синтетических наркотиков в России и на Украине.
Об этом РИА Новости рассказал источник в российских спецслужбах. По его словам, сотрудникам силовых структур удалось раскрыть полный состав преступного сообщества, которое действует с 2014 года. В него входит около тысячи человек. Возглавляет ОПГ Егор Буркин, который в 2016 году, когда его взяли в разработку спецслужбы, переехал на Украину и получил украинское гражданство. Сейчас, скрываясь от правосудия, он уехал в Мексику.

Организатор и руководитель «Химпрома» Буркин привлек к сотрудничеству с организацией и депутатов Верховной рады, в частности, Игоря Копытина. Это было сделано Буркиным как для прикрытия ОПГ, так и для создания себе положительного имиджа и повышения авторитета. Кроме того, по словам собеседника агентства, к прикрытию деятельности «Химпрома» имеют отношение также правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы. Привлек Буркин и некоторых журналистов и блогеров.

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#сбу
#украина
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В России предрекли рост цен на аренду недвижимости
Риелтор Бендриков предрек рост цен на аренду недвижимости
31 октября 2023, 06:57

Фото: IStock/gopixa

По мнению специалиста в области недвижимости Олега Бендрикова повышение ключевой процентной ставки в России может привести к увеличению стоимости аренды жилой недвижимости, пишет «Лента.ру».
Эксперт отметил, что на текущий момент можно наблюдать небольшой рост спроса на ипотеку. Многие граждане уже оформили кредиты по ставке в 14 процентов, осознавая, что в ближайшем будущем ставка может увеличиться до 16-17 процентов.

По мнению Бендрикова, поднятие ключевой процентной ставки может сделать аренду жилья более дорогой, так как потенциальные покупатели могут предпочесть снимать жилье вместо его покупки. В связи с увеличенным спросом, собственники недвижимости могут поднять арендную плату. Он также подчеркнул, что каждая ситуация уникальна, и решение о покупке или аренде жилья зависит от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях люди предпочитают иметь свое собственное жилье, учитывая, что в России рынок аренды не обеспечивает должной защиты арендаторам, и их могут выселить в любой момент.

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Российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
МО: российские военные отбили девять атак ВСУ на Купянском направлении
31 октября 2023, 05:59

Фото: iStock/Three Spots

Силы Российской Федерации с поддержкой авиации и артиллерии отразили девять атак, совершенных украинскими вооруженными силами на купянском направлении за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе боевых действий на купянском направлении, подразделения группировки «Запад» успешно отразили девять атак штурмовых групп, принадлежащих 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригадам, в районах Синьковки и Теньковки. При этом были задействованы авиация и артиллерия.

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Экономист раскрыла, какие пособия вырастут с 2024 года
Экономист Иванова-Швец: пособия по рождению и воспитанию детей вырастут
31 октября 2023, 03:55

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

В России с 2024 года планируется увеличение пособий на рождение и воспитание детей. Об этом сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».
В настоящее время, матери, ухаживающие за детьми в возрасте до полутора лет, получают 33 282 рубля в месяц. По словам Ивановой-Швец, в следующем году максимальная сумма пособия увеличится до 49 123 рублей, а в 2025 году она достигнет 68 996 рублей.

Также ожидается индексация материнского капитала в России: на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. По словам Ивановой-Швец, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году. Повышение детских выплат связано также с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), который будет индексирован на 18,5 процента с начала 2024 года, достигнув 19,242 рублей.

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#мрот
#пособия
#индексация
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