В Подмосковье родителям помогают подготовить детей к школе.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил необходимость оказания помощи подмосковным родителям в подготовке детей к школе.
«Особое внимание, как и прежде, мы уделяем первоклашкам», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв призвал правительство региона и глав округов проявить внимание и заботу о многодетных семьях, которые нуждаются в поддержке при подготовке детей к школе.
«В больших семьях подготовка к школе — всегда очень хлопотное и затратное мероприятие, поэтому необходимо обратить особое внимание на эту тему», — дополнил губернатор Подмосковья на совещании.Читайте также:
30 тысяч многодетных семей с низким доходом получили новую выплату на школьную форму.
В этом учебном году в подмосковные школы пойдёт рекордное количество первоклассников.
Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму.
Алиса Сергиенко