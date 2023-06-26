В Подмосковье с 1 июля запустят информационную кампанию для жителей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Компания для подмосковных жителей стартует с 1 июля.
Также, министр энергетики Александр Самарин сообщил, что на базе «Мособлгаза» создадут единую информационную систему для удобства жителей. На данный момент вся информация, связанная с обслуживанием газового оборудования, находится в трех системах — это МинЖКХ, ГЖИ, Минэнерго.
С начала 2024 году внутридомовое газовое оборудование будет обслуживать «Мособлгаз».
Ранее, министр энергетики региона рассказал. что в Подмосковье появилась дорожная карта обслуживания газового оборудования жилых домов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.