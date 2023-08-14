​В Подмосковье с 1 сентября вводят регистрацию домашних животных

С 1 сентября в Московской области вступает в силу закон о регистрации домашних животных, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Регистрация собак будет обязательной, кошек – по желанию хозяев.

«Каждому животному будет присвоен личный номер. Это позволит создать единую базу данных. Так, в случае потери животного его будет проще отыскать по базе данных», – пояснил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в министерстве.

Вновь приобретённые домашние животные в возрасте трёх месяцев и старше должны быть зарегистрированы в течение 14 дней после покупки. Поставить на учёт собак и кошек старше этого возраста можно будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона.





Для регистрации владелец вместе с питомцем должен посетить государственную ветеринарную клинику со своим паспортом и при наличии – с ветеринарным паспортом животного с отметками о вакцинации от бешенства. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале госуслуг.

В заявлении хозяин указывает адрес регистрации и контакты, а также породу, окрас, кличку, дату рождения, сведения о прививках и адрес проживания питомца. К заявлению нужно приложить фото животного. После завершения регистрации владельцу направят выписку из реестра с регистрационной записью.

Предполагается, что закон повисит ответственность хозяев, сократит численность бездомных животных, поможет найти потерявшихся питомцев.

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