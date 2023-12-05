В Подмосковье с 1 сентября зарегистрировали более 3,4 тыс собак

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области с начала действия закона о регистрации домашних животных зарегистрировали более 3,4 тыс собак. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«С 1 сентября мы уже можем подвести предварительные итоги трёх месяцев. За это время было зарегистрировано более 3,4 тыс собак. Для собак регистрация обязательна, а других питомцев можно регистрировать по желанию. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс – возможность найти питомца в случае пропажи», – сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, слова которого привели в пресс-службе.Депутат напомнил, что сейчас штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено.
При заполнении онлайн-заявки также можно сообщить о желании записаться в ветклинику онлайн. Тогда после отправки заявления на регистрацию заявитель будет автоматически перенаправлен на электронный сервис «Запись в ветеринарную клинику». Там нужно выбрать ближайшую к дому государственную ветклинику, специалиста, подходящую дату и время приёма.
В назначенную дату надо посетить ветеринарного врача. Он осмотрит питомца и поставит ему электронный чип. Приём бесплатный, доплатить понадобится только за установку чипа.
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Лора Луганская