В Подмосковье с 1 января будет единая организация техобслуживания газа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
С начала 2024 года для улучшения качества и безопасности жизни жителей регионов техобслуживание газового оборудования в Подмосковье будет осуществлять только АО «Мособлгаз». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Такое нововведение позволит усилить контроль за газовой безопасностью.
Он также отметил, что сейчас первоочередной задачей является донести информацию о этом до жителей через управляющие компании.
Стоит отметить, что 25 декабря на сайте «Мособлгаза» появиться уже утвержденный график работы техобслуживания газового оборудования в МКД. Жителей Подмосковья будут заранее информировать о проведении осмотра газового оборудования.
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«<…> Если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь - безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии. Чтобы максимально защитить жителей МКД, мы приняли решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору – компании «Мособлгаз». С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты», - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что 25 декабря на сайте «Мособлгаза» появиться уже утвержденный график работы техобслуживания газового оборудования в МКД. Жителей Подмосковья будут заранее информировать о проведении осмотра газового оборудования.
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Мира Полтева