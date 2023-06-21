В Подмосковье с начала года начали строить 16 торговых объектов

В Подмосковье с начала 2023 года начали строить 16 торговых объектов, что втрое больше по сравнению с аналогичным периодом

С начала текущего года в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 16 извещений о начале строительных работ по возведению объектов торговли, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Работы по строительству объектов торговли начались в Красногорске, Балашихе, Люберцах, Жуковском, Домодедово, Мытищах, Химках, Раменском, Серпухове и Чехове.





На территории Подмосковья появятся 7 магазинов и 9 крупных торговых центров.