В Подмосковье с начала года очистили 25 водоёмов

Фото: Минэкологии МО
В Подмосковье завершены работы по очистке 25 водоёмов по программе «100 прудов и озёр». Она уже третий год реализуется по инициативе Минэкологии региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Очищены пруды в 16 городских округах. Их общая площадь составляет 76,5 га. Ещё девять водоёмов сегодня в работе. Всего в нынешнем году в Подмосковье планируется расчистить 40 прудов и озёр», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его словам, самые крупные очищенные водоёмы – пруды в деревне Ямкино Богородского городского округа. Их площадь – 9,8 га. В процессе очистки из акваторий удаляют водную поросль и мусор.
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Лора Луганская