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В Подмосковье с начала года открыли 21 школу и 13 детсадов

17 ноября 2023, 22:34
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

В Московской области на стадии проектирования и строительства сейчас находится 78 школ. 26 учреждений запланировано к вводу до конца года, 21 из них введено, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
На строительство объектов общего образования в Подмосковье запланировано финансирование в 62,8 млрд рублей, в том числе 49 млрд – из бюджета региона.

Одну из вошедших в программу строительства школ в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе посетил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Во время предвыборной кампании мы встречались с жителями ЖК «Леоновский парк», и они попросили построить школу. Благодаря поддержке губернатора Московской области учебное заведение вошло в федеральную программу «Современная школа». На строительство было выделено более 950 млн рублей. Застройщик должен был сдать школу в декабре, но уже в октябре учебное заведение заработало», — рассказал Брынцалов.
Не менее важно строительство новых и ремонт действующих детских садов. Как отметил политик, они должны быть в пешей доступности для жителей.
«В Подмосковье сложилась такая практика, что все школы и детсады открываются в первую очередь по просьбе жителей. Мы видим, как наказы претворяются в жизнь. Родители получают возможность водить детей в садики рядом с домом», – подчеркнул спикер регионального парламента.
Он добавил, что в Подмосковье сейчас в стадии проектирования и строительства сейчас – 29 объектов дошкольного образования, 13 уже ввели в эксплуатацию. На строительство садов выделено 9,7 млрд рублей.

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#балашиха
#строительство
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В Жуковке открыли обновлённый сквер у памятника Погибшим Землякам
17 ноября 2023, 22:22

Фото: Минблаго МО

В деревне Жуковка Одинцовского городского округа после реставрации открыли для посещения сквер у памятника Погибшим Землякам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Пространство вокруг памятника давно нуждалось в благоустройстве из-за отсутствия или ветхости элементов инфраструктуры. Пешеходные дорожки замостили плиткой, отреставрировали памятник ушедшим на Великую Отечественную войну и не вернувшимся жителям Жуковки. Информационные стенды расскажут посетителям об истории этих мест», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В министерстве напомнили, что в этом году в Подмосковье завершили благоустройство 16 скверов.

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#московская область
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Возведение ЖК-долгостроя «Малая Истра» полностью завершено
17 ноября 2023, 22:10

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Подмосковье сдан последний дом жилого комплекса «Малая Истра», сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который выдал заключение о соответствии проектной документации. Это корпус 31, где квартиры ждут 113 дольщиков.
Возводить восемь жилых домов в квартале начали в 2014 году. В 2019-м Главгосстройнадзор провёл проверку из-за низких темпов строительства и выявил хищения денег дольщиков. Против бывшего директора первоначального застройщика – ООО «Компания Промсервис» – возбудили уголовное дело. 
 
За достраивание брошенных домов взялся Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. На каждом этапе инспекторы Главгосстройнадзора контролировали работу застройщика.
 
В пятницу ЗОС был выдан. Таким образом, строительство ЖК «Малая Истра» завершено.

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Воробьёв: строители из Подмосковья восстановят в ДНР около 770 объектов

В Подмосковье заменили все лифты старше 25 лет


 
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#московская область
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Воробьёв: строители из Подмосковья восстановят в ДНР около 770 объектов
17 ноября 2023, 21:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные специалисты восстановят в Донецкой Народной Республике около 770 объектов. Об этом сообщил губернатор региона Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы продолжаем восстанавливать инфраструктуру новых регионов. Около 10 тыс наших строителей, коммунальщиков и энергетиков работают в Тельмановском и Новоазовском районах, а также в Мариуполе. Всего приведём порядок около 770 объектов, в первую очередь школы, больницы и дороги», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в пятницу губернатор принял участие во Всероссийском съезде операторов капитального ремонта, а также встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным

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#подмосковье
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#строительство
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Актрису Яну Троянову* внесли в список иноагентов
Минюст РФ внёс актрису Яну Троянову* в список иноагентов
17 ноября 2023, 21:16

Фото: сайт Минюста РФ

Российское Министерство юстиции дополнило список лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом следует из обновлённых данных на сайте ведомства.
Отмечается, что в обновлённый перечень вошли российская актриса Яна Троянова*, журналист Александр Морозов*, интернет-издание The Moscow Times*, а также зарубежная компания Hidemy.network Ltd., занимающаяся работой VPN-сервиса «HideMy.name». 

Причиной для внесения актрисы Трояновой* в список иноагентов послужили её высказывания в адрес России и спецоперации на Украине. Также она принимала участие в различных программах, реализуемых иностранными компаниями и иностранными агентами. 

Уточняется, что актриса проживает за пределами России.

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#актриса
#россия
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В Московской области обработали против гололёда 2,5 тыс км дорог
17 ноября 2023, 21:00

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье на фоне отрицательной температуры воздуха провели превентивную обработку дорог на опасных участках, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. За ночь дорожники обработали противогололёдными материалами около 2,5 тысяч км.
«Спецтехника работала на высокоинтенсивных трассах и опасных участках дорог – мостах, путепроводах, эстакадах и съездах. Дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами, мониторят дорожную и погодную обстановку», – отметили в ведомстве. 
По данным синоптиков, Московский регион оказался в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С. На дорогах возможна гололедица. 
 
В Минтрансе призвали автомобилистов быть особенно внимательными в черте населённых пунктов, не спешить и ездить аккуратно, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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#снегопад
#подмосковье
#московская область
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Дольщикам проблемного ЖК «Пятиречье» начали выдавать ключи
17 ноября 2023, 20:46

Фото: Минжилполитики МО

Дольщикам жилого комплекса «Пятиречье» начали выдавать ключи. Люди ждали жильё несколько лет, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В доме №3 ЖК «Пятиречье» Дмитровского городского округа началась выдача ключей. 325 семей смогут отпраздновать новоселье. Дом поставлен на кадастровый учёт, и дольщики смогут оформить право собственности на квартиры», – говорится в сообщении.
Строительство жилого комплекса началось в 2015 году и было приостановлено в 2018-м из-за банкротства застройщика. С 2022 года объект достраивал Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области. 
 
По данным министерства, в доме №1 сейчас продолжаются работы. Всего квартир в ЖК ждут 529 человек.

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#минжилполитики мо
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#московская область
#подмосковье
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Воробьёв: в Подмосковье заменили все лифты старше 25 лет
17 ноября 2023, 20:46

Фото: телеграм-канал Андрей Воробьёва

В Московской области заменили все лифты старше 25 лет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, принявший в пятницу участие во Всероссийском съезде операторов капитального ремонта.
«С 2014 года мы обновили почти 13 тыс лифтов, до 2025-го заменим ещё 1,1 тыс. На выставке съезда, например, свои лифты показал Серпуховский лифтостроительный завод. Они двигаются со скоростью 6 м/с, такие лифты устанавливают в высотках», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что власти Подмосковья много работают над улучшением сферы ЖКХ, ищут новые решения и используют современные технологии.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#лифты
#жкх
#подмосковье
#московская область
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«Стекло разобьют»: В Коми отказались клеить Z-стикеры на автобусы
Глава Коми сообщил об отказе местных перевозчиков от символики в поддержку СВО
17 ноября 2023, 19:54

Фото: istock / m-gucci

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале написал, что поручил государственным структурам вывесить надписи «За наших», «За Россию», «За Победу» и другие в поддержку проведения спецоперации на Украине на общественном транспорте, но местные перевозчики отказались это делать.

«Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» Значит, парни там гибнут, а мы боимся, что нам стекло разобьют», — возмутился Уйба.
Он рассказал, что региональные власти попросили одного из рекламодателей вывесить хотя бы один плакат. В результате баннер был размещен на 20 дней, его стоимость составила 2 тысячи рублей за сутки. После истечению срока плакат сразу сняли. Глава Коми заявил, что этот предприниматель «не патриот и не гражданин России».

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Жителям Подмосковья перечислили правила оборудования зимних горок
17 ноября 2023, 19:17

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье с наступлением зимы начнут оборудовать горки, однако они требуют правильной подготовки и своевременной проверки перед началом сезона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, сославшись на рекомендации Гостехнадзора.
«Чтобы не допустить травм и несчастных случаев при катании с таких развлекательных средств, нужно их правильно оборудовать. Специалисты Гостехнадзора перед началом сезона катания рекомендуют позаботиться о выборе правильного места для установки зимних горок и о создании безопасных условий для посетителей», – сказал Фирсов
Как утверждают специалисты Гостехнадзора, на каждую горку должна быть оформлена эксплуатационная документация, включающая паспорт и руководство по эксплуатации. Соответствие горки требованиям Технического регламента должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.
 
Главные требования безопасности при установке горки состоят в том, что её скат и выкат на всём протяжении должны быть прямыми и не иметь виражей; должны быть соблюдены безопасные расстояния для посетителей и для зрителей; на пути движения посетителей по горке не должно быть посторонних твёрдых объектов, а сама горка должна быть закреплена на грунте. 
 
Кроме того, горка должна располагаться в стороне от линий электропередачи, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, проезжих дорог, пешеходных дорожек и мест с возможным сходом лавин.
 
Перед входом на горку должна быть размещена информация для посетителей в виде информационной таблички. На ней нужно указать правила пользования горкой для посетителей.
 
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#минэкологии мо
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#зима
#подмосковье
#московская область
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