В Подмосковье с начала года отремонтировали более 30 объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ремонт объектов здрава – это не просто внутренняя отделка. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы создаем удобные зоны ожидания врача, размещаем на объектах современную навигацию, электронные табло с графиком приема специалистов. Устанавливаем новую медицинскую мебель и оборудование», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Строители уже закончили ремонтные работы в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, 3 стационарах и 1 фельдшерско-акушерском пункте. Ремонты проводились в объектах здравоохранения в 17 городских округах.
В рамках программы на работы по ремонту медицинских учреждений выделено свыше 520 миллионов рублей на ремонт 121 объекта здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.