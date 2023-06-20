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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 30 объектов здравоохранения

20 июня 2023, 13:33

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье реализуется комплексная программа ремонтов объектов здравоохранения

В рамках комплексной программы проведения ремонтов в объектах здравоохранения, отремонтируют стационары, поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врача общей практики, подстанции и посты скорой помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ремонт объектов здрава – это не просто внутренняя отделка. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы создаем удобные зоны ожидания врача, размещаем на объектах современную навигацию, электронные табло с графиком приема специалистов. Устанавливаем новую медицинскую мебель и оборудование», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Сообщается, что в этом году в Подмосковье уже отремонтировали 32 объекта здравоохранения.
Строители уже закончили ремонтные работы в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, 3 стационарах и 1 фельдшерско-акушерском пункте. Ремонты проводились в объектах здравоохранения в 17 городских округах.

В рамках программы на работы по ремонту медицинских учреждений выделено свыше 520 миллионов рублей на ремонт 121 объекта здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Реутове открылся филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Ремонт
#ремонт объектов здравоохранения
#Светлана Стригункова
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Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС
05 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
 
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

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#Мишустин
#Кондрашов
#Михайлов
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Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении экспорта
05 июля 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли РФ ограничивать экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства», — ответил Песков журналистам на вопрос, не планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт по примеру Китая.

Напомним, Министерство коммерции Китая заявило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры контроля экспорта на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что эти меры не направлены против каких-либо конкретных стран.

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#Песков
#экспорт
#ограничения
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Эксперт по фэншуй Боброва: Уточки-мандаринки могут помочь впустить в жизнь любовь
05 июля 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что наладить личную жизнь могут помочь парные символы, расставленные в юго-западной части дома, а также сон на двуспальной кровати.
«Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Кроме того, для привлечения в жизнь второй половинки эксперт рекомендовала завести в доме предмет для неё: зубную щетку, тапочки и т.д.

А астролог Светлана Драган заявила, что после периода, когда россияне почувствуют облегчения и успокоения наступит переломный момент в жизни страны. Как передаёт utro.ru, тяжёлым месяцем для жизни страны может оказаться август.

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#любовь
#фэншуй
#рекомендации
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Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью
05 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
 
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя  данные Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.

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#Голикова
#рождаемость
#Россия
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В Нижнем Новгороде мужчина зарезал супругу из-за ревности
05 июля 2023, 13:01

iStock/Michael Nesterov

Управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области сообщает, что днём 2 июля на улице Тропинина во время ссоры с женой местный житель нанёс ей удар ножом в грудь.
6-летняя женщина скончалась на месте. 51-летний подозреваемый заключен под стражу. Он признал вину. На допросе рассказал, что ссора произошла из-за его ревности к жене.
 
Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#Нижний Новгород
#убийство
#муж
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Песков опроверг утверждения о просьбе Си Цзиньпина к Путину о ядерном оружии
05 июля 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом утверждения о том, что Си Цзиньпин просил Путина не применять ядерное оружие на Украине.
Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе беседы с журналистами. 

Он сообщил, что после того, как председатель КНР посетил Москву, было достаточно информации предоставлено прессе. Суть переговоров отражена в документах, составленных по итогам совещания, остальная информация - является вымыслом, заключил Песков. 

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине.

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#Песков
#Си Цзиньпин
#ядерное оружие
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Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи
05 июля 2023, 12:56

Фото: istockphoto.com/Olga Ostapenko

Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.

А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.

«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

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#Москва
#недвижимость
#Сочи
#реновация
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Воробьев первым зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Московской области
05 июля 2023, 12:54

Фото: Сайт Кремля

Решением ИКМО первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность Губернатора Московской области Андрей Воробьев. Отмечается, что он был выдвинут Московским областным региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Он представил в Избирательную комиссию, в общей сложности, 94 листа поддержки от муниципальных депутатов, его выдвижение уже поддержали 55 советов депутатов городских округов Московской области.  

Сейчас на рассмотрении в ИКМО находятся документы Александра Наумова – выдвинут Московским областным отделением партии «КПРФ», Кирилла Жигарева –выдвинут Московским областным отделением партии «ЛДПР», Анатолия Никитина – выдвинут Региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Бориса Надеждина – выдвинут Региональным отделением партии «Гражданская инициатива». 

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#ИКМО
#Андрей Воробьев
#выборы
#Подмосковье
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Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.

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