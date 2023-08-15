В Подмосковье с начала года переработали более 36 тонн старых автопокрышек

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«60% крошки используется для формирования комфортной городской среды по губернаторской программе благоустройства дворов Московской области. 40% от этого объёма отправляется для благоустройства в Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области», – говорится в сообщении.ООО «Орис Пром» – основной переработчик автомобильных шин в Московской области. Контейнеры для сбора отходов от населения установлены в 59 муниципалитетах региона.
Цель проекта – увеличить долю населения Московской области, вовлечённого в раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов, снизить нагрузку на контейнерные площадки.
Сегодня в Московской области открыта 61 площадка «Мегабак» в 54 городских округах. С 2019 года на этих площадках собрали свыше 178 тыс. кубометров вторсырья.
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