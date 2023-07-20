В Подмосковье с начала года выявили около 1,7 тыс нелегальных таксистов

Фото: Минтранс МО
«Автомобили нарушителей изъяты и перемещены на штрафстоянки. Агрегаторы отключили от заказов более 200 нелегалов. В отношении водителей составлено 6 тыс 974 административных материала», – отметили в пресс-службе.Там рассказали, что местами притяжения для нелегалов остаются аэропорты и остановки общественного транспорта рядом со станциями железной дороги и метро. Именно там наблюдается самый интенсивный пассажиропоток.
Легальный автомобиль такси имеет белый кузов с жёлтой полосой посередине и серой внизу, с шашечками на борту и оранжевым фонарём на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.
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