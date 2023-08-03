В Подмосковье с начала года землю получили более 1,5 тыс многодетных семей

Фото: Минимущества МО
«За июль администрации городских округов передали земельные участки ещё 230 многодетным семьям. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили землю, составило 1543», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Министр напомнила, что областной закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям вступил в действие в 2011 году. За это время участки Московской области получили 34,8 тыс семей.
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