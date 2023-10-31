В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
С января 2023 в Московской области около 900 детей-сирот получили квартиры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очерёдности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. Сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья. И что немаловажно – жилье сразу же оформляется в собственность. <…> Задача на 2023-й - обеспечить жильём 876 ребят. На эти цели мы выделили 3,7 млрд рублей»,- отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что Подмосковье остаётся лидером среди субъектов России по выдачи ключей детям-сиротам. С начала действия программы жильём были обеспечены свыше 7 тыс. детей. Кроме этого, в регионе был продлен срок получения жилищных сертификатов для детей-сирот.
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Мира Полтева