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В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот

31 октября 2023, 12:37
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С января 2023 в Московской области около 900 детей-сирот получили квартиры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очерёдности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. Сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья. И что немаловажно – жилье сразу же оформляется в собственность. <…> Задача на 2023-й - обеспечить жильём 876 ребят. На эти цели мы выделили 3,7 млрд рублей»,- отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что Подмосковье остаётся лидером среди субъектов России по выдачи ключей детям-сиротам. С начала действия программы жильём были обеспечены свыше 7 тыс. детей. Кроме этого, в регионе был продлен срок получения жилищных сертификатов для детей-сирот.

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#московская область
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«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин
В Госдуме и РПЦ не оценили идею отмечать «Тыквенный Спас» вместо Хэллоуина
31 октября 2023, 12:27

Фото: iStock/Natalia Zhukova

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин. В России отношение к нему двоякое: кто-то успел полюбить праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против торжества. В 2023 году обрела популярность идея отмечать Тыквенный Спас, который мог бы стать аналогом Хэллоуина, однако и в этом мнения разделились. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают российские власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.

Что такое Тыквенный Спас


Необычный праздник решили провести сотрудники ижевской школы №16. Ученикам предложили нарядиться в костюмы и украсить образ аксессуарами. Однако пугающий грим и одеяния в стиле «монстров» оказались под запретом. Администрация учебного заведения рассказала, что идея создания аналога популярному Хэллоуину пришла ученикам школы, которые прежде нашли информацию о Тыквенном Спасе на просторах интернета. Сотрудники школы заявили, что праздник уходит корнями в прошлое и является древним славянским торжеством, которое означало окончание сбора урожая тыквы. Однако подтверждений тому, что праздник ранее действительно существовал нет.

Почему церковь против Тыквенного Спаса


Представители Русской православной церкви выступают против народной инициативы о праздновании Тыквенного Спаса. По словам иеромонаха Макария (Маркиша) из Иваново-Вознесенской епархии, слово «Спас» означает Спасителя, кем является Христос, поэтому связывать слово с тыквой нельзя. Фактическое поклонение тыкве можно расценить не иначе как «невежество и безумие», подчеркнул священнослужитель. 

В Госдуме предложили отмечать «День жутких сказок и историй»

 
С инициативой переименования Хэллоуина в «День жутких сказок и историй» выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, переименование праздника позволит уйти от иностранного названия и западной культуры. Депутат уверен, что запретить праздник, к которому многие привыкли с детства было бы неправильно, поэтому он озвучил решение, которое поможет сохранить торжество.


Что за праздник Хэллоуин


История праздника идет от древних кельтов, которые считали, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мир живых открывается дверь, через которую могут проникнуть души умерших, а вместе с ними нечистая сила. В эту ночь было принято наряжаться в звериные шкуры и гасить огонь в домах. Таким образом кельты отпугивали злых духов и оберегали жилище.

В России предложили альтернативу Хеллоуину
В России предложили альтернативу Хеллоуину

Постепенно традиции стали меняться и смешиваться. С приходом христианства образовался праздник День всех святых, который отмечается 1 ноября. Таким образом, с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин, который дословно означает Ночь всех святых.
В современности праздник не является религиозным и отмечается ради развлечения.

Как отмечают Хэллоуин


Праздник особенно распространен в США. В этот день люди запасаются угощениями, которые раздают детям или беднякам. Дома украшаются искусственной паутиной и тыквами, в которых вырезают лица. В Хэллоуин проходят маскарады, конкурсы на самый «зловещий» костюм или грим. В этот день принято смотреть фильмы ужасов, проходить хоррор-квесты, рассказать страшные истории друг другу. 

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#традиции
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Синоптик Леус спрогнозировал рекордно тёплую ночь на 1 ноября в Москве
Синоптик Леус: воздух в ночь на 1 ноября прогреется до +9 градусов в Москве
31 октября 2023, 12:14

Фото: iStock/Elen11

Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой тёплой для этой даты. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он рассказал, что циклон, идущий от Финского залива, принесёт в Москву тёплые воздушные массы. Благодаря этому, предстоящая ночь может попасть в тройку лидеров или даже станет самой тёплой для этой даты. 

Леус напомнил, что самой тёплой стала ночь на 1 ноября 2008 года, когда температура воздуха составила 7,8 градусов. 

По словам синоптика, в предстоящую ночь воздух прогреется от 7 до 9 градусов. 

Также специалист рассказал, что прошедшая ночь была на шесть градусов теплее климатической нормы для этого периода и заняла пятое место в списке самых тёплых ночей конца октября с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ (1949 год). Температура воздуха ночью составила примерно 6 градусов. 

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#осень
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На российских маркетплейсах растут продажи старинных книг
31 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/morgan23

В последнее время россияне стали заметно активнее приобретать на маркетплейсах старые книги. Это происходит из-за подорожания новых изданий на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов.
По данным маркетплейсов, рост продаж данной категории вырос в первом полугодии по отношению к году на 38%. К категории букинистических традиционно относят книги, выпущенные в период с 1942 по 2010 год, напоминает «Коммерсант». Хотя многие участники издательского рынка полагают, что букинистикой можно назвать только издания, которым больше 50 лет.

В частности, в Ozon отмечают, что рост продаж в экземплярах составил 38%, а в денежном выражении — 52%. Сам ассортимент в данном сегменте вырос на 43%. Специалисты Wildberries сообщили, что продажи букинистических изданий за девять месяцев текущего года увеличились в три раза.

Иногда такие книги приобретают для последующей перепродажи по более высокой цене. Ведь многие книговладельцы просто не осознают ценности того или иного экземпляра, находящегося у них, отмечают эксперты.

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Бизнесмен из Калининграда осужден на 11 лет за попытку вступить в ВСУ
31 октября 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Второй Западный окружной военный суд приговорил предпринимателя из Калининграда Андрея Гальчевского к 11 годам колонии за государственную измену. Он пытался вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, бизнесмен в социальных сетях призывал убивать руководителей военных комиссариатов России. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда, Гальчевский имеет двойное гражданство — РФ и Израиля. Окончательно судом было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима путем сложения наказаний.

Кроме того, предприниматель заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей, а также получит ограничение свободы сроком на один год. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на два года.

Следствием и судом было установлено, что 60-летний Гальчевский со своей электронной почты направил обращения в украинские посольства в Израиле и Польше ​задержали по делу о госизменевынес приговор учёномуФСБ задержалас сообщением о том, что он хочет стать участником иностранного легиона ВСУ и просьбой о зачислении его туда. Осужденный обжаловал приговор, который еще не вступил в законную силу.

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С 4 по 6 ноября на ВДНХ состоится просветительский марафон «Знание.Первые»
31 октября 2023, 10:54

Фото: istock /kasto80

В Москве на территории ВДНХ пройдет выставка-форум «Россия». Целью выставки станет демонстрации важнейших достижений России в разных отраслях экономики в 2023-2024 годах.
С 4 по 6 ноября 2023 года российское общество «Знание» проведет федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Марафон торжественно откроет выставку и станет центральной темой для молодежи РФ, собрав более 15 тысяч участников. Марафон будет проходить на шести площадках в разных павильонах. Мероприятие также пройдет онлайн, трансляция будет проходить на многомиллионную аудиторию по всей России. 

Участники смогут пообщаться со спикерами, узнать о достижениях РФ в различных сферах и принять участие в призовых конкурсах.

Также в рамках выставки пройдет акция «Прогулка со Знанием», целью которой является встреча российской молодежи с высшими должностными лицами субъектов РФ и обсуждение интересующих вопросов в формате экскурсионной лекции.

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Умер вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов
31 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 78 году жизни скончался академик РАН, вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского института географии ДВО РАН, научным руководителем которого был учёный.
Отмечается, что Бакланов был почётным профессором Института географии и агроэкологии китайской Академии наук. Также он на протяжении многих лет был заведующим кафедрой географии ДВФУ и входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока. 

Пётр Бакланов был награждён большим количеством наград, среди которых орден Почёта и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее сообщалось, что в возрасте 68 лет умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 

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«Четвертый выстрел в лоб»: Кадыров сообщил, как поступать с зачинщиками беспорядков
Рамзан Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
31 октября 2023, 10:43

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал местным силовикам о способе задержания зачинщиков беспорядков. В случае, если человек не реагирует на три предупредительных выстрела, необходимо выстрелить ему в лоб. С таким заявление он выступил в правительстве республики на фоне событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», — приказал чеченский лидер представителям МВД и Росгвардии.
Ранее глава Чечни прокомментировал беспорядки, произошедшие в Дагестане. Он осудил участников погромов и заявил, что нельзя громить аэропорты в поисках людей другой национальности и идти на поводу у российских противников.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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В Дагестане заявили о жестоком пресечении любых попыток ущемления прав евреев
Меликов: попытки ущемления прав горских евреев в Дагестане будут пресекаться
31 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Евреи – один из коренных народов Дагестана, поэтому любые попытки ущемления их прав будут жестоко пресекаться. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в видеообращении к жителям.
Напомним, что в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны. 

Меликов отметил, что в интернете распространились воинственные призывы по отношению к горским еврееям, которые населяют Дагестан уже много веков. Глава региона заявил, что не допустит ущемление прав граждан страны, поэтому любые попытки будут жестоко пресекаться. 

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#дагестан
#мвд
#израиль
#уголовное дело
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В МТС объяснили, чем грозит возвращение безлимитной раздачи интернета
МТС: отмена платы за раздачу интернета приведёт к повышению цены всех тарифов
31 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/scyther5

Российский сотовый оператор МТС выступает против бесплатной раздачи мобильного интернета, поскольку это повлечёт за собой рост стоимости трафика для всех тарифов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе оператора.
Отмечается, что сохранение безлимитной раздачи мобильного интернета для единичных пользователей, использующих сеть для торрентов и стримингов, приведёт к ухудшению качества связи практически для всех абонентов МТС. 

В компании отметили, что выравнивание цен на трафик для всех категорий устройств, повлечёт за собой вынужденное повышение стоимости трафика для всех имеющихся тарифов. 

Ранее сообщалось, что ФАС обязала «Большую четвёрку» российских сотовых операторов, в которую входят МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» вернуть россиянам возможность бесплатно раздавать мобильный интернет между устройствами.

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