В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах

На сегодняшний день в зоне риска остаются примерно 2 тысячи человек. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что число сотрудников в зоне риска снизилось в 5 раз.

«Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержки работодателей, нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня. Отмечу, что с начала года в режим полной занятости вернулось 2,5 тысячи работников, а с сентября еще тысяча специалистов перейдут на полную рабочую неделю», — уточнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Подмосковье можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

Читайте также:

Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей.

Депутат Нилов объяснил, чем опасна зарплата «в конверте».

В России пройдёт конкурс лучших практик трудоустройства молодежи.