В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах

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«На один самокат приходится порядка 7-8 поездок. Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние – например, если нужно доехать от железнодорожной станции до дома или от работы до магазина. Главное преимущество электросамокатов перед другими видами – их экологичность, удобство и возможность быстро добраться до нужного места», – отметили в министерстве.
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