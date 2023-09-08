В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты

Президент России Владимир Путин заявил, что новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности страны. По мнению российского лидера, проект впечатляет. Об этом Путин сообщил на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.