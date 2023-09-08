В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты

Фото: Минтранс МО
В Московской области меняют маршруты общественного транспорта с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Внесены следующие изменения.
В городском округе Люберцы в рамках запуска МЦД-3:
– на маршруте №57к «платф. Овражки – ст. Томилино – м. Котельники» организована схема движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД Люберцы;
– сокращены трассы следования восьми маршрутов, следующих до м. Выхинои м. Рязанский проспект до ст. МЦД Косино. Эти изменения позволили жителям пересаживаться на станцию МЦД Косино, а также станцию метро Лермонтовский проспект.
В городском округе Химки в рамках запуска МЦД-3:
На маршруте №366 «Юрлово - Зеленоград (ст. Крюково)» организован заезд к ЖК «Митино дальнее» для связи с МЦД Крюково.
В Одинцовском городском округе в рамках запуска МЦД-4:
– на маршрутах №33 «ст. МЦД Одинцово – Лесной городок – платф. Жаворонки» и №58к «Краснознаменск – ст. МЦД Одинцово» организован заезд к станции МЦД Лесной Городок.
В Раменском городском округе в рамках запуска МЦД-3:
– на маршрутах №3 «Медицинский колледж – ЦРБ» и № 8 «Холодово – Совхоз» организован заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД Фабричная;
– на маршруте №5к «Автовокзал – Гимназия» организован заезд к станции МЦД Ипподром;
– на маршруте №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (платф. Отдых)» организован заезд к станции МЦД Раменское.
Также Минтранс запланировал следующие изменения:
– продление маршрута №19к «Жуковский (Торговый центр) – пл. Ильинская» до аэропорта Жуковский для связи с МЦД Ильинская;
– продление маршрута №16к «ул. Баженова – ул. Праволинейная – ул. Баженова» до микрорайона №5А для связи с МЦД Ильинская;
– организация заезда к вестибюлям станции МЦД Реутов на девяти маршрутах. Сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется на расстоянии 300-500 м от вестибюлей;
– организация заезда на маршруте №22к «Медицинский колледж – ул. Производственная» к станции МЦД Ипподром;
– организация заезда на 10 маршрутах в Раменском городском округе к станции МЦД Раменское.
Обо всех изменениях министерство пообещало заблаговременно проинформировать жителей на своём сайте и в соцсетях.
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– на маршруте №57к «платф. Овражки – ст. Томилино – м. Котельники» организована схема движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД Люберцы;
В городском округе Химки в рамках запуска МЦД-3:
На маршруте №366 «Юрлово - Зеленоград (ст. Крюково)» организован заезд к ЖК «Митино дальнее» для связи с МЦД Крюково.
В Одинцовском городском округе в рамках запуска МЦД-4:
– на маршрутах №33 «ст. МЦД Одинцово – Лесной городок – платф. Жаворонки» и №58к «Краснознаменск – ст. МЦД Одинцово» организован заезд к станции МЦД Лесной Городок.
В Раменском городском округе в рамках запуска МЦД-3:
– на маршрутах №3 «Медицинский колледж – ЦРБ» и № 8 «Холодово – Совхоз» организован заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД Фабричная;
– на маршруте №5к «Автовокзал – Гимназия» организован заезд к станции МЦД Ипподром;
– на маршруте №26 «Раменское (ГАТП) - Кратово (платф. Отдых)» организован заезд к станции МЦД Раменское.
Также Минтранс запланировал следующие изменения:
– продление маршрута №19к «Жуковский (Торговый центр) – пл. Ильинская» до аэропорта Жуковский для связи с МЦД Ильинская;
– продление маршрута №16к «ул. Баженова – ул. Праволинейная – ул. Баженова» до микрорайона №5А для связи с МЦД Ильинская;
– организация заезда к вестибюлям станции МЦД Реутов на девяти маршрутах. Сейчас посадка и высадка пассажиров осуществляется на расстоянии 300-500 м от вестибюлей;
– организация заезда на маршруте №22к «Медицинский колледж – ул. Производственная» к станции МЦД Ипподром;
– организация заезда на 10 маршрутах в Раменском городском округе к станции МЦД Раменское.
Обо всех изменениях министерство пообещало заблаговременно проинформировать жителей на своём сайте и в соцсетях.
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Лора Луганская