В Подмосковье школьные обеды будет проверять искусственный интеллект

Министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник: Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья

С начала учебного года обеды в школьных столовых будут проверяться с помощью нейросети, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





«Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья. В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тыс. проверок. С 1 сентября „умные“ технологии возьмут под контроль школьные обеды», — рассказала государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Данные о проверках будут подгружаться в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Проверки будут осуществляться при помощи ответственного исполнителя, который ежедневно будет делать фотографии обедов и загружать в приложение, а далее нейросеть проведет распознавание блюд и сравнит найденные продукты с утвержденным меню от Роспотребнадзора.

Читайте также: