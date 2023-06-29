В Подмосковье школьные обеды будет проверять искусственный интеллект

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
С начала учебного года обеды в школьных столовых будут проверяться с помощью нейросети, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Данные о проверках будут подгружаться в мобильное приложение «Проверки Подмосковья».
«Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья. В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тыс. проверок. С 1 сентября „умные“ технологии возьмут под контроль школьные обеды», — рассказала государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Проверки будут осуществляться при помощи ответственного исполнителя, который ежедневно будет делать фотографии обедов и загружать в приложение, а далее нейросеть проведет распознавание блюд и сравнит найденные продукты с утвержденным меню от Роспотребнадзора.
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