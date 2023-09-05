В Подмосковье скоро откроется новый реабилитационный центр

В Московской области готовится к открытию новый реабилитационный центр для пациентов после травм периферической нервной системы и соматических заболеваний.

Строительство объекта было реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект изготовителя и дистрибьютора медицинского оборудования «М.П.А. Медицинские партнёры — Клиника» построен в городском округе Истра. Площадь объекта составляет свыше 13 тысяч кв. метров. Инвестиции застройщика в проект составили 2 млрд рублей. реализация проекта помогла создать в округе 200 новых рабочих мест.









Центр будет оказывать помощь на базе регулярного стационара. В блоке физиотерапии разместили зал ЛФК с тренажерами, медицинские кабинеты для диагностики, массажа, физиотерапевтических процедур, электросветолечения и подводного вытяжения позвоночника. В палатном блоке застройщиком запроектированы досуговый центр, спортивный и тренажерные залы, врачебные и лечебные кабинеты, палаты пациентов, общей вместимостью 60 койко/мест, столовая, сауна, технические, административные и вспомогательные помещения.

Открытие нового медицинского центра намечается на конец 2023 года.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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