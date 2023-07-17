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В Подмосковье скорректировали работу светофоров на четырёх перекрёстках

17 июля 2023, 10:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что в регионе продолжаются работы по стабилизации транспортного потока и ликвидации пробок.
На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на четырех перекрестках на территории региона, изменив режим работы фаз светофорных объектов в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На пересечении улицы Быковского и Михневского шоссе специалисты увеличили время работы пешеходной фазы и выезда с шоссе, на пересечении улиц Красноармейской и Гурьева в Раменском было увеличено время работы фазы по улице Красноармейской. Также, время работы пешеходной фазы было увеличено на пересечении улицы Первомайской и плицы Революции в Лосино-Петровском, в Серпухове внесены изменения и оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Ворошилова и Центральной.


В текущем году планируется оптимизировать работу светофоров на 300 дорожных участках, мероприятия по оптимизации уже провели больше чем на 180 из них.

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#Пробка
#светофор
#транспортный поток
#Подмосковье
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Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
17 июля 2023, 11:30

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Представитель минтранса Ростовской области заявил, что продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после атаки на Крымский мост, передает РИА Новости.
Уточняется, что продажи возобновят после утверждения новой логистики.

На данный момент власти просят людей воздержаться от поездок через Крымский мост и рекомендуют выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Крымский мост
#ЧП
#Ростов-на-Дону
#Крым
#автобус
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Малочисленные населенные пункты Подмосковья подключат к интернету
17 июля 2023, 11:26

Фото: istockphoto / Jaiz Anuar

В Подмосковье стартовало всероссийское голосование, определяющее населенные пункты, которые необходимо подключить к интернету.
17 июля 2023 года стартует всероссийское голосование по определению населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек пи определению плана-графика их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Минцифры планирует обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населённые пункты России: деревни, станицы, посёлки, хутора и другие. 

Голоса принимаются до 13 августа 2023 года включительно. Итоги голосования будут объявлены 18 декабря 2023 года. 

Оставить свой голос можно по ссылке. 

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#Всероссийское голосование
#телефонная связь
#интернет
#радиотелефонная связь
#базовая станция
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Наступает период благородной любви: гороскоп с 17 по 23 июля
17 июля 2023, 11:22

Фото: iStock/olegbreslavtsev

Два важных астрологических события произойдут на этой неделе. В понедельник наступает Новолуние, а в воскресенье Венера переходит в ретроградное движение. Об этом специально для «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Она рассказала, что с 23 июля до 4 сентября Венера будет ретроградной.  На протяжении 43 дней благоприятно быть приветливыми, тактичными. Необходимо проявить умение находить компромиссы и взаимовыгодные решения. Лучше избегать экспериментов со внешностью и стилем. В финансовой сфере желательно воздержаться от крупных покупок и экстравагантных инвестиций и трат.
 
Специалист также не рекомендует в личной жизни резко прекращать и начинать отношения. Хорошо уделять внимание партнёру, производить друг на друга впечатление и планировать совместный отдых и развлечения.
 
По ее словам, Венера в сложном положении, но знак зодиака, в котором она находится в ретроградном движении указывает на то, что наступает период благородной любви, верной и преданной. А такая она именно потому, что чувства возникают при таком положении Венеры, если партнёр обладает уникальными достоинствами. Одним словом, влюбиться можно в того, кем восхищаешься от всего сердца.  Важно быть добрыми и ласковыми.
 
В начале недели в понедельник 17 июня наступает Новолуние в Раке. Сны могут быть вещими. После пробуждения хорошо их запомнить и попробовать разгадать. Желательно в этот день слушать любимую музыку. Надо сохранять свою мечту в тайне и быть оптимистичными. Благоприятен добрый юмор. Необходимо себя подбадривать и хвалить.
 
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну не нужно спешить. Ему поможет спокойствие, уверенность в себе и неторопливость в действиях.
 
Тельцу надо быть гибким в общении и проявлять мягкую силу. Мыслями лучше делиться лишь с теми, кому он доверяет.
 
У Близнецов улучшится материальное положение. В сфере любви возникнет желание обновить отношения. 
 
 
Рак будет чувствовать прилив энергии. Он сможет договориться и примириться с теми, с кем были ранее разногласия. 
 
 Ко Льву придёт успех и удача. Вдохновение ему надо черпать из занятия хобби или любимым делом.
 
У Девы наступает период, когда ей обязательно надо себя порадовать покупками. Они её украсят и подчеркнут индивидуальность.
 
Весов ждут перемены планов. Им благоприятно браться за дело следуя своим принципам и идеалам. 
 
Скорпиону нужно верить в свои силы, беречь своё здоровье и прислушаться к интуиции.
 
Стрелец сможет уладить недоразумения с близкими людьми и на работе. Наступит ясность и откроются новые возможности.
 
Козерог откроет в себе новые способности. Окружающие будут им восхищаться и поддерживать его идеи.
 
Водолей будет красноречив. Его мнение окажется очень важным и поможет в решении вопросов в деловой сфере.
 
Рыбы будут сконцентрированы на личной жизни. Именно сейчас им важно уделить внимание любви.

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#гороскоп
#астролог
#астрология
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В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника
17 июля 2023, 10:43

Фото:istockphoto/MilanMarkovic

В России могут ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка — от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Законопроект нашёл поддержку кабмина.
Изменения могут внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях, пишут «Известия». К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.
 
В данный момент выгул животных регулирует только региональное законодательство. Во многих российских субъектах штрафов не предусмотрено.
 
«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», —прокомментировал проблему автор законопроекта заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил продавать собак только в том случае, если их будущие хозяева прошли специальные курсы по обращению с животными.
Фадеев отметил, что в СССР приобрести собаку можно было только после прохождения соответствующих курсов. Глава СПЧ считает это правильным решением, к которому необходимо вернуться.

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#собаки
#намордник
#выгул
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Более 1,5 тысяч договоров на целевое обучение заключили медвузы Подмосковья
17 июля 2023, 10:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У абитуриентов есть возможность заключения договора на целевое обучение с медицинской организацией и министерством здравоохранения Московской области.
Такая возможность дает абитуриентам после завершения обучения сразу приступить к работе в больнице, с которой они заключали договор на целевое обучение, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это хорошая возможность для абитуриентов поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу – его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор. Только в этом году по программе целевого обучения мы заключили свыше 1,5 тыс. договоров – 1,1 тыс. по программам специалитета и порядка 400 – ординатуры», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
​Студенты, заключившие договоры на целевое обучение, поступают в ведущие медицинские ВУЗы страны. 

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Подать документы в вузы стало возможным на «Госуслугах».

Число поступающих в вузы через «Госуслуги» увеличилось в три раза.

Вузы начислят дополнительные баллы к поступлению за участие в СВО.
#Целевое обучение
#образование
#абитуриенты
#медицинский вуз
#врач
#обучение
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Подмосковные лицеисты завоевали три золота Международной физической олимпиады
17 июля 2023, 10:18

Фото: Минобразования МО

Школьники из Подмосковья заработали три золотые медали на Международной физической олимпиаде в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Обладателями наград высшего достоинства стали учащиеся Физтех-лицея им. П. Капицы Роман Бурцев, Всеволод Доля и Александр Ершов. Всего российская сборная взяла пять медалей высшей пробы. Еще две завоевали Московские школьники Вячеслав Бобков и Егор Потапов», – отметили в Министерстве. 
 В этом году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учётом итогов учебно-тренировочных сборов и финального этапа всероссийской олимпиады школьников. В самом престижном мировом состязании среди юных физиков участвовали представители более чем 80 стран.

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#Минобразования МО
#Московская область
#Подмосковье
#физика
#Олимпиада
#Физтех-лицей
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Сенатор Карасин заявил, что киевский режим роет себе глубокую яму
17 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/andreymuravin

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму и должен это хорошо понимать. Об этом сообщает РИА Новости.
Карасин отметил, что произошедшая атака возмутительна, так как она касается жизни людей.

Сенатор дополнил, что после таких нападений все размышления о перспективах продления зерновой сделки могут быть исключительно «гипотетическими».

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Совфед
#Карасин
#Крымский мост
#Киев
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Жителям Подмосковья напомнили меры безопасности при катании на лодках
17 июля 2023, 09:47

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендуют соблюдать меры безопасности при катании на лодках.

Спасатели Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В летний период многие жителям региона отправляются на прогулки на лодках, но прежде чем отправиться в путешествие по водоемам Подмосковья, нужно вспомнить правила безопасного поведения на воде.

Подмосковные спасатели не рекомендуют детям до 16 лет отправляться в самостоятельные путешествия по воде на лодках 

«Перед прогулкой спасатели советовали убедиться, что весельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на борту имеются спасательные средства и черпак для откачки воды. Кроме того, не следует перегружать плавсредство, переходить с места на место, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. Лодочное путешествие лучше отложить в грозу, туман и ночную пору», — заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

​Соблюдение мер безопасности на воде поможет избежать несчастного случая. 

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#Мособлпожспас
#лодки
#катание на лодках
#водоем
#Подмосковье
#безопасность
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Минтранс: Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено
17 июля 2023, 09:30

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщает Минтранс России.
«Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту», - говорится в Telegram-канале ведомства.
  
Из сообщения также следует, что для восстановления графика движения поездов принимаются все необходимые меры. Ранее корреспондент телеканала «Звезда» сообщала, что поезд простоял в ожидании около 3,5 часов. Автомобильное движение на Крымском мосту пока остановлено.

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