В Подмосковье скорректировали работу светофоров на четырёх перекрёстках

Спасатели Главного контрольного управления Московской области «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



В летний период многие жителям региона отправляются на прогулки на лодках, но прежде чем отправиться в путешествие по водоемам Подмосковья, нужно вспомнить правила безопасного поведения на воде.



Подмосковные спасатели не рекомендуют детям до 16 лет отправляться в самостоятельные путешествия по воде на лодках

«Перед прогулкой спасатели советовали убедиться, что весельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на борту имеются спасательные средства и черпак для откачки воды. Кроме того, не следует перегружать плавсредство, переходить с места на место, сидеть на бортах, прыгать в воду, кататься возле плотин и пересекать курс рядом идущих судов. Лодочное путешествие лучше отложить в грозу, туман и ночную пору», — заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.