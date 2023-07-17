В Подмосковье скорректировали работу светофоров на четырёх перекрёстках

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На пересечении улицы Быковского и Михневского шоссе специалисты увеличили время работы пешеходной фазы и выезда с шоссе, на пересечении улиц Красноармейской и Гурьева в Раменском было увеличено время работы фазы по улице Красноармейской. Также, время работы пешеходной фазы было увеличено на пересечении улицы Первомайской и плицы Революции в Лосино-Петровском, в Серпухове внесены изменения и оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Ворошилова и Центральной.
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