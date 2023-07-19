В Подмосковье сложились неблагоприятные метеоусловия

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В целях безопасности, жителей Подмосковья просят не гулять в парках, скверах, лесах в период непогоды.
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«Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках. Там вас ждут удобные дорожки для прогулок и катания на велосипедах, современные спортивные и детские площадки, комфортные зоны для спокойного отдыха и, конечно, свежий воздух», — добавили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.
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