В Подмосковье снесли многоквартирный жилой дом, признанный аварийным

В городском округе Электросталь в рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов был ликвидирован многоквартирный жилой дом на улице Горького.

Жилой дом В Электростали 1932 года постройки, поэтому решением администрации городского округа Электросталь он был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу.

На данный момент специалисты завершили работы по сносу объекта и даже завершили работы по уборке территории от строительного мусора.









На территории округа расположено 40 объектов незавершенного строительства, из них 11 самовольно возведенных. Специалисты провели работы по сносу в отношении более 50% объектов.

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