В Подмосковье снесли многоквартирный жилой дом, признанный аварийным

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Жилой дом В Электростали 1932 года постройки, поэтому решением администрации городского округа Электросталь он был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу.
На данный момент специалисты завершили работы по сносу объекта и даже завершили работы по уборке территории от строительного мусора.
На территории округа расположено 40 объектов незавершенного строительства, из них 11 самовольно возведенных. Специалисты провели работы по сносу в отношении более 50% объектов.
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