В Подмосковье снизилось количество ДТП с дикими животными

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
В Московской области случаи ДТП с дикими животными сократились в пять раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«С наступлением в регионе поры предзимья частота визуальных наблюдений лосей на транспортных артериях и территориях населённых пунктов заметно снизилась. <…> В сентябре этого года было зафиксировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием сохатых, а в течение октября только 7», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что Госохотнадзор рекомендует водителям оставаться бдительными на дорожных участках лесных массивов. Кроме этого, в случае встречи с животными в населённых пунктах не стоит подходить и тревожить животных резкими звуками.
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