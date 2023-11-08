В Подмосковье снизилось количество ДТП с участием такси

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Количество ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья снизилось на 8,7%. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в Подмосковье было зафиксировано 179 ДТП по вине водителей такси. Количество аварий снизилось на 8,7% по сравнению с 2022 годом.
Кроме этого, число погибших уменьшилось на 10% и на 3,4% снизилось число раненых.
Стоит отметить, что основной причиной аварий на сегодняшний день остается нарушение скоростного режима водителями транспортных средств, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.
Также Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
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Кроме этого, число погибших уменьшилось на 10% и на 3,4% снизилось число раненых.
Также Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
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Мира Полтева