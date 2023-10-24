В Подмосковье снизилось количество несчастных случаев на железных дорогах

фОТО: istockphoto /Kyryl Gorlov
По сравнению с 2022 годом количество случаев травмирования граждан на железнодорожных объектов уменьшилось на 16%.
Кроме этого, в Московской области зафиксировано 313 случаев, а в Москве - 120 случаев.
Основной причиной несчастных случаев являются нарушения гражданами правил нахождения на объектах инфраструктуры и переход через железнодорожные пути в неустановленных местах.
Стоит отметить, что для уменьшения подобных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят информационно-разъяснительные работы. Также вместе с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где были зафиксировано самое большое количество нарушений правил безопасности.
Читайте также:
Китайский концерн Changan объявил о начале продаж в России нового кроссовера
В Подмосковье снизилось количество ДТП с дикими животными
Киберэксперт Клименко объяснил неконкурентоспособность российских смартфонов