В Подмосковье снизилось количество жалоб на некачественное содержание домов

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
Количество обращений по вопросу содержания дворов в Московской области снизилось. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
По сравнению с прошлой неделей жалобы сократились на 1,5 тысячи.
«Поддержание чистоты и порядка остаются волнующими темами. На этой неделе получили на 1 512 обращений меньше по поводу содержания дворовых пространств по сравнению с прошлой. <…>Учитывая сезон, напомню, что работу фонарей держим на контроле: организовали масштабные инспекции на этой неделе для оперативного выявления и устранения нарушений», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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