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В Подмосковье сократили список документов для получения бесплатных путевок

10 июля 2023, 10:01

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Для получения бесплатной путевки в детский лагерь теперь необходимы только 3 документа, вместо 8.

Бесплатная путевка в лагерь полагается детям из неполных, многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с 8 до 3. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.


Оставить заявку на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.

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#Детский лагерь
#лагерь
#бесплатная путевка в лагерь
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В Центральном банке рассказали о новой уловке телефонных мошенников
10 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Теперь злоумышленники стали приглашать клиентов банка на «личный прием в Банк России». Об этом сообщает Центробанк.
«Мошенники не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России», — заявляют представители ЦБ.

В отправляемых письмах содержится информация с настоящим адресом Банка России в регионе проживания жертвы, а также электронный адрес письма содержит домен Банка России cbr.ru.

ЦБ отмечает, что после отправки такого письма злоумышленники могут позвонить клиенту банка и выманить данные его банковской карты и СМС-код.

«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на сообщение и удалите его», — рекомендуют в Банке России.

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#мошенники
#Центробанк
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В Ступине после благоустройства открыли парк имени Островского
10 июля 2023, 10:23

Фото: Минблаго МО

В Ступине после масштабных работ по благоустройству открылся парк имени Николая Островского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Парк пользуется большой популярностью у горожан. В прошлом году был завершён первый этап благоустройства. Сейчас мы завершили работы, и обновлённый парк принимает посетителей. В Ступине появилась ещё одна комфортная зона для отдыха, занятий спортом и прогулок. Постарались создать все условия, чтобы здесь было интересно и удобно всем группам населения», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На центральной аллее парка появился «сухой» фонтан. Также там разместилась сцена для массовых мероприятий с амфитеатром. Благоустроена входная зона. Установлены игровая площадка для детей и павильон для мастер-классов. В зоне тихого отдыха появились беседки в историческом стиле и читальня. По периметру парка проложена велосипедная дорожка. Появилось место для выгула домашних питомцев. 

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#Михаил Хайкин
#Минблаго МО
#благоустройство
#Ступино
#парк
#парк Островского
#Московская область
#Подмосковье
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Актер Андрей Соколов высказался за возвращение смертной казни в России
10 июля 2023, 10:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Народный артист России Андрей Соколов был избран председателем общественного совета при УФСИН России по Москве. В интервью «Известиям» он заявил, что положительно относится к предложению депутатов отменить мораторий на смертную казнь.
Соколов считает, что главная цель службы исполнения наказаний — перевоспитать людей и вернуть их в общество. Однако есть те, люди, которые не возвращаются.

«Посмотрите, сколько рецидивов, сколько еще приносят беды бывшие заключенные, к сожалению», — отметил Соколов.

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#актер
#смертная казнь
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Суд в Кемерово приговорил полицейских к условным срокам за халатность после убийства студентки
10 июля 2023, 10:11

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Кемерово приговорил пять сотрудников правоохранительных органов к условным срокам за халатность после резонансного убийства студентки Веры Пехтелевой.
Обвинения было предъявлено правоохранителям, которые не выехали на вызов об избиении девушки. Пять фигурантов уголовного дела осуждены к условным срокам. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Осуждены были два сотрудника УВД, которые не выехали на место происшествия и три сотрудницы дежурной части, которые не довели информацию до нарядов ППС, ДПС и Росгвардии.

Жители общежития неоднократно звонили в ночь убийства в полицию и сообщали об избиении соседки. Не дождавшись помощи правоохранителей, они вскрыли дверь в квартиру самостоятельно, однако, студентка была уже мертва. 
 
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#полицейские
#суд
#халатность
#Кемерово
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В очереди на Крымский мост скопилось больше 1200 автомобилей
10 июля 2023, 09:46

Фото: iStock/MaYcaL

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин.
Автотуристы вынуждены ожидать проезд более пяти часов. Об этом сообщается в чате для автомобилистов в телеграмм-канале.

Причиной затора на дороге стал потоп, который затронул побережья. Также причиной огромной очереди из автомобилей стало закрытие пляжей в Краснодарском крае. Уточняется, что пробка образовалась только со стороны Кубани. 

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#пробка
#Крымский мост
#закрытие пляжей
#потоп. Краснодарский край
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Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112
10 июля 2023, 09:45

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Службу быстрого реагирования «112» можно вызвать через мобильное приложение 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области было запущено 5 лет назад, в котором функция «Вызов врача на дом» является одной из самых востребованных, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

Для вызова скорой помощи на дом необходимо перейти в раздел «Вызов врача на дом», ввести номер полиса и дату рождения, выбрать удобную поликлинику, указать контактные данные и адрес для отработки вызова. Создав заявку, ее можно отследить в истории вызовов.

Скачать приложение на мобильный телефон в App Store и Google Play.

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#Система 112
#112
#служба спасения
#скорая помощь
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В понедельник утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
10 июля 2023, 09:12

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В понедельник утром, 10 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 876 тысяч автомобилей.

 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Член СПЧ Кабанов рассказал о подготовке предложений по противодействию «этническим анклавам»
10 июля 2023, 08:18

istockphoto/Oleg Elkov

Совет по правам человека РФ открыл сбор предложений граждан по борьбе с «этническими анклавами».
Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссыдаясь на члена консультативного органа при президенте Кирилла Кабанова.
 
На прошлой неделе он объявил о подготовке и сборе предложений по противодействию появлению подобных территорий, неизбежно приводящих к конфликтам и преступлениям.
 
Кирилл Кабанов рассказал, что СПЧ вместе с МВД и межведомственной группой по вопросам миграции при Совбезе РФ  более 2 лет занимается проблемой формирования этнических и полиэтнических анклавов. Они считают, что в этой борьбе помогут введение норм прописки и ужесточение наказания за содействие незаконной миграции.
 
Также рассматривают возможность введения квоты на регистрацию иностранных граждан на определенной территории. Кабанов считает необходимым ограничить число обучающихся в одном классе детей, которые не говорят или плохо говорят по-русски.
 
Проблему анклавов способно решить и введение квот на число работающих в определенной сфере мигрантов. Примером могут служить Калужская области и Якутия.
 
Кабанов уверен, что в бесконтрольной миграции есть вина работодателей, отказывающихся от труда россиян, чтобы не платить налоги и отчисления. 

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#СПЧ
#этнические анклавы
#мигранты
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В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума
10 июля 2023, 07:21

Фото: iStock/simpson33

Стоимость игровых приставок от Microsoft и Sony в России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году.
Изначально цена на консоль PlayStation была около 45,5 тыс. руб. В январе 2022 года произошел рост и стоимость приставки составила 55–60 тыс. руб. На сегодняшний день, консоль можно приобрести за 40 тыс. руб., об этом пишет издание «Известия».

Цены стали ниже на 20% по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения стоимости консолей стало несколько факторов в совокупности. По данным ритейлеров, количество консолей превышает спрос на них. Кроме того, российские пользователи сталкиваются с трудностями при приобретении цифровых копий игр, обусловленные санкциями.  Так, доступ к девайсам, которые были ввезены по параллельному импорту, оказался заблокирован. 

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#цены
#консоли
#PlayStation
#Россия
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