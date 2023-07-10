В Подмосковье сократили список документов для получения бесплатных путевок

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Бесплатная путевка в лагерь полагается детям из неполных, многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с 8 до 3. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. В новом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более 9 тысяч раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник.
Оставить заявку на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.
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