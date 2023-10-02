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В Подмосковье сократились жалобы на жилищно-коммунальные проблемы

02 октября 2023, 11:19
За прошлую неделю Госжилинспекция Подмосковья отработала 8,1 тысячу обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Об этом сообщило Главное управление Московской области.
Более 5,1 тысячи заявок жителей были закрыты. Также в 29 округах сократилось количество сигналов в ЦУР. В топ-5 вошли Зарайск (-91%), Лыткарино (-49%), Краснознаменск (-38%), Серебряные Пруды (-33%), Павлово-Посадский (-31%). Ни одного обращения не пришло из ЗАТО Восход и Молодежный.

Основными проблемными обращениями стали уборка подъездов (919 заявок), восстановление освещение подъезда/входной группы (575) и устранение неисправности лифтового оборудования (574).


Обращения по вопросам уборки подъездов снизилось в 25 муниципалитетах. Наименьшее количество зафиксированы в Шаховской и Электростали (-50%), Домодедово (-48%). В 10 городских округах уменьшились обращения по отсутствию света в подъездах. Заметно сократилось в Котельниках (-67%), в городском округе Лобня (-56%), Дубна и Шатура (-50%). Заявки на починку лифта снизились в 19 муниципальных образованиях. Более оперативно запросы отрабатываются в городских округах Орехово-Зуевский и Серпухов (-67%), Богородский (-56%).

Стоит отметить, что сообщить о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркнула, что все заявки принимаются в течение 24 часов и выполняют в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.

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#госжилинспекция мо
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Нобелевскую премию по медицине получили венгерка Карико и американец Вайсман
02 октября 2023, 12:58

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Обладателями Нобелевской премии по медицине 2024 года стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США).
Лауреаты удостоены наград за разработку мРНК вакцин против коронавируса COVID-19.
 
Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма посчитал, что открытия ученых в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволили разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ фонда Нобеля приглашать российского посла на церемонию вручения Нобелевской премии малодушием и недальновидностью. Об этом она сообщила в ходе брифинга.

При этом пресс-служба Нобелевского фонда сообщала, что послы из России и Белоруссии вновь смогут присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Однако МИД Эстонии заявило, что это неправильное решение, и сделало акцент на необходимости продолжения изоляции россиян и белорусов на международной арене. После этого фонд Нобеля пересмотрел своё решение и отменил его.

Захарова заявила, что отмена принятого решения из-за мнения властей других государств – это «неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции».

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#ученые
#премия
#мир
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В России стартовали экологические конкурсы с ценными призами
02 октября 2023, 12:39

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит разнообразные экологические конкурсы для всех желающих с призами.
Приглашаются люди для участия в конкурсе организаторов волонтерских посадок. В нем могут принять участие все россияне, достигшие совершеннолетия. Самые активные участники получат денежные призы. Конкурс проходит до 30 октября. Подробности можно узнать по ссылке.

Также уже в 12 российских городах прошли городские экологические праздники «Зеленая система». В рамках такого праздника проходят буккроссинги, фримаркеты, пункты раздельного сбора отходов, квесты, конкурсы и другие активности. Присоединиться к мероприятию можно до 1 ноября. Организовать праздник может каждый желающий, а самые активные могут получить до 40 тысяч рублей. Подробности по ссылке.
 
Кроме того, стартовал всероссийский конкурс волонтерских уборок «Зов природы». Он продлится до 18 ноября. Участники должны организовать уборку территорий с раздельным сбором отходов и могут получить призы. По правилам конкурса, нужно собрать отходы раздельно и отнести их в пункт приема или в специальные контейнеры для вторсырья. Победители получат благотворительный календарь, набор натуральной косметики и многоразовых бахил, экологичные джутовые мочалки. Подробные условия участия в конкурсе можно узнать здесь.

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#конкурс
#праздник
#акция
#праздники
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Андрей Воробьёв назвал Донецкую Республику приоритетным партнёром
02 октября 2023, 12:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал Донецкую Народную Республику приоритетным партнёром для регионального правительства.
«Донецкая Народная Республика также является для нас приоритетным партнером в части отдыха детей, решения проблем, связанных с бытом: тепло, вода, школы, мосты, дороги», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв отметил, что все эти вопросы имеют принципиально важное значение.

В свою очередь, Московская область активно помогает новым регионам восстановить разрушенные объекты инфраструктуры, чтобы местные жители как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#правительство
#совещание
#вкс
#днр
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В Раменском открыли обновлённую территорию сквера у ДК им. Воровского
02 октября 2023, 12:31

Фото: Минблаго МО

Территория сквера у Дома культуры имени Воровского в Раменском открылась для жителей после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Московской области.
«Это 12-й сквер, благоустроенный в этом году по программе обустройства зон отдыха в шаговой доступности. Всего в планах на текущий год - 16 подобных территорий. Оставшиеся четыре будут открыты до конца осени», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин
 
Вдоль сквера сформировали пешеходную аллею с центральной зелёной зоной, создали современную световую среду, установили камеры видеонаблюдения. Посажены деревья и изгородь из кустарника. Организовано две автомобильные парковки.
 
В сквере установили скамьи для отдыха, а в ближайшее время там появятся садовые диваны, урны, интерактивные стенды, городские качели, навесы со скамьями. 

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#благоустройство
#раменское
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#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Стартовал отбор на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»
02 октября 2023, 12:18

Фото: iStock/goodmoments

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» открыло отбор участников Международного слёта потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград».
Слёт состоится с 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
 
Участниками могут стать граждане РФ и других стран в возрасте от 18 лет, которые соответствуют критериям и прошли конкурсный отбор:
 
– прямые потомки граждан, участвовавших в освобождении Ленинграда от фашистской блокады или являлись жителями блокадного Ленинграда;
– волонтёры (сфера сохранения исторической памяти)
 
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ВОЛОНТЕРЫПОБЕДЫ.РФ, затем подать заявку в разделе «Мероприятия» и после выполнить конкурсное задание.

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#конкурс
#ленинградская область
#санкт-петербург
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Воробьёв поручил включить отопление в образовательных учреждениях
02 октября 2023, 12:15

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что очень важно не допустить момента, когда дети начнут замерзать, поэтому ответственным лицам будет отдано поручение о включении отопления в детских садах, школах.
«Предлагаю рассмотреть и принять решение о запуске тепла там, где это необходимо в первую очередь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
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#губернатор
#рф
#андрей воробьёв
#вкс
#совещание
#правительство
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Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Два клена»
02 октября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во дворце культуры «Октябрь» в городском округе Подольск 3 октября пройдет спектакль «Два клена».

Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.

Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.

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#подмосковье
#выставка
#фильм
#спектакль
#выходные
#служба
#подольск
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Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту
02 октября 2023, 11:41

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Денис Ткаченко из Московской области стал призёром пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в Сибирском федеральном округе. Победителей наградили в Новосибирске, сообщили организаторы конкурса.
По итогам конкурсных испытаний Ткаченко из команды «MLечный путь» занял второе место в кейсе «Создай HR-бота». 
«Участие в хакатоне – отличная возможность поработать с увлечёнными и талантливыми людьми, с которыми можно создавать новые проекты. Мы замечательно провели время с друзьями, получили массу впечатлений и смогли успешно реализовать задачу от кейсодержателя. Благодарим организаторов проекта за возможность участия и поддержку», – сказал Ткаченко.
По итогам соревнований 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Участники проанализировали финансовое поведение, нагрузку на систему обработки багажа в аэропорту, создали HR-бота, классифицировали снимки с фотоловушек и придумали автогенерацию текстовых описаний к видео.
 
﻿Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» по итогам хакатонов получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере. 
 
В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный. 
 
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#ии
#искусственный интеллект
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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День учителя 2023: какого числа в России, история праздника
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Kuzmichstudio

В России отметят профессиональный праздник работники сферы образования. Редакция «Радио 1» расскажет, когда День учителя в этом году, как зародилось торжество и что подарить педагогам.

День учителя 2023 в России


Этот праздник отмечают не только преподаватели, но и ученики. День учителя празднуется ежегодно 5 октября и проводится торжество не только в России, но и во многих странах мира.


День учителя: история праздника


Впервые праздник отметили в Советском Союзе 29 сентября 1965 года. В 1966 году была принята Рекомендация «О положении учителей» ЮНЕСКО. В этом интернациональном документе закреплены права учителей, их условия труда и обязанности. Поскольку документ был принят пятого октября, датой учреждения праздника считается именно этот день. Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к важности профессии учителя, а также оценить вклад педагогов в обучение детей. В этот день торжество отмечают в более 100 странах мира.

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Традиции праздника День учителя


В День учителя принято получать поздравления от самих учеников. Дети оформляют стенгазеты, украшают класс, читают стихотворения, посвященные преподавателям. Во многих учебных заведениях в этот день уроки проводят старшеклассники. Они пробуют себя в сложной и важной профессии преподавателя, а ученики младших классов с удовольствием знакомятся с новым видом деятельности, обучаясь у других учеников. В этот праздник также проводятся мероприятия, посвященные награждению педагогов за высокую профессиональную деятельность.

День учителя: что подарить          

       


                                                                                                                Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Ученики и их родители в этот день выражают слова благодарности учителям за их непростую и важную работу. Принято дарить преподавателям цветы, оформлять стенгазеты, готовить сценки, читать стихотворения, исполнять тематические песни. Хорошим подарком для педагога станет видеоролик, в котором примут участие ученики. Можно запланировать совместный с классом поход в музей, театр, цирк или концерт.

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