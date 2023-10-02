В Подмосковье сократились жалобы на жилищно-коммунальные проблемы

Основными проблемными обращениями стали уборка подъездов (919 заявок), восстановление освещение подъезда/входной группы (575) и устранение неисправности лифтового оборудования (574).
Стоит отметить, что сообщить о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркнула, что все заявки принимаются в течение 24 часов и выполняют в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
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