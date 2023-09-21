В Подмосковье составили рейтинг самых популярных услуг

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Записью в кружки и секции через портал госуслуг воспользовались 72 тысячи раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услуга онлайн-записи в учреждения дополнительного образования уже более четырёх недель возглавляет топ услуг.
Воспользоваться этой услугой можно до 30 сентября включительно. Однако, при наличии мест приём возможен в течение всего года.
На региональном портале государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день доступно 298 услуг.
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