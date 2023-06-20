В Подмосковье состоится бизнес-лекция от звездного предпринимателя

В наукограде Дубна проведут бесплатную бизнес-лекцию от лидера Общероссийского движения предпринимателей, владельца группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрея Ковалева, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

Российский предприниматель поделится опытом ведения и организации бизнеса, расскажет о взаимодействии бизнеса и власти с помощью объединений предпринимателей, а также о действенных методах в решении антикризисных вопросов, встающих перед предпринимателями в новых экономических условиях. А также, участникам лекции расскажут о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Московской области.





Мероприятияе состоится 6 июля в 13:00 по адресу: Дубна, конференц-зал МАУ «Инициатива».

Необходима предварительная регистрация по ссылке или по номеру телефона: 8 (915) 174-35-50.

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