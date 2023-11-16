В Подмосковье состоялся День чествования Героев Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском состоялось торжественное мероприятие ко Дню чествования Героев города. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что этот праздник был приурочен к 35-летию со дня первого полёта космического корабля «Буран», который состоялся 15 ноября 1988 года. Для организации этого полёта была проведена огромная работа, в которой немалую роль сыграли и жители Жуковского.
На торжественной встрече те, кто участвовал в создании и испытании «Бурана», поделились своими воспоминаниями и впечатлениями.
Как отмечают в пресс-службе администрации Жуковского, в разное время в городе жили и работали более 100 Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда.
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Мелисса Тимофеева