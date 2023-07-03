В Подмосковье сотрудники ГИБДД спасли младенца с отравлением

Фото: ГУ МВД РФ по МО
Подмосковные автоинспекторы помогли на трассе женщине с ребёнком. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
Старшие лейтенанты полиции Сергей Ярославцев и Илья Блиненков патрулировали маршрут в районе 45-го километра Ярославского шоссе в Пушкинском городском округе. Недалеко остановился автомобиль, и водитель направился к полицейским.
Подойдя, мужчина рассказал, что в машине – его жена с семимесячным ребёнком. У малыша – симптомы отравления и сильного обезвоживания. Родители опасались не успеть доставить ребёнка в медучреждение, учитывая дорожные пробки.
Госавтоинспекторы немедленно разместили мать и малыша на заднем сиденье служебного автомобиля. Сообщив о случившемся в дежурную часть и включив проблесковые маячки, полицейские поспешили в ближайшую больницу.
В итоге ребёнку своевременно оказали медицинскую помощь. После осмотра и обследования мать и малыша отпустили домой.
Читайте также:
Воробьёв: в Подмосковье работают около 6 тыс сотрудников ГИБДД
В ГИБДД готовы к введению электронных водительских прав
Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП
Подойдя, мужчина рассказал, что в машине – его жена с семимесячным ребёнком. У малыша – симптомы отравления и сильного обезвоживания. Родители опасались не успеть доставить ребёнка в медучреждение, учитывая дорожные пробки.
В итоге ребёнку своевременно оказали медицинскую помощь. После осмотра и обследования мать и малыша отпустили домой.
Читайте также:
Воробьёв: в Подмосковье работают около 6 тыс сотрудников ГИБДД
В ГИБДД готовы к введению электронных водительских прав
Под Екатеринбургом пять человек погибли в «огненном» ДТП
Лора Луганская