В Подмосковье «Социальную ипотеку» вручили еще 31 медработнику

3 августа, в Доме Правительства Московской области вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека» на приобретение жилья 31 медработнику, среди которых были врачи, фельдшеры и медицинские сёстры.

Программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва.



С начала действия программы порядка 1,7 тысяч медработников получили возможность на улучшение своих жилищных условий.

«Мы стараемся не только привлекать дополнительные медицинские кадры, но и поддерживать тех, кто уже работает в Подмосковье. Поэтому реализуем в Подмосковье целый комплекс мер соцподдерждки для врачей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.





161 медицинский работник получит возможность приобрести собственное жильё благодаря сертификатам «Социальной ипотеки».

По программе «Социальная ипотека» участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту.

«В 2023 году мы вручим 296 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Одним из медиков, получивших сертификат на приобретение жилья стала Людмила Голованёва, которая работает врачом-акушером-гинекологом в Одинцовской больнице.

«С 2017 года я работаю в Одинцовском роддоме, пришла туда сразу после ординатуры. Каждый день мы помогаем женщинам родить ребёнка. И это, наверное, самое прекрасное, что может быть — рождение новой жизни. Сейчас я присматриваю новую квартиру ближе к роддому, чтобы была возможность быстрее добраться до работы», — добавила врач акушер-гинеколог Людмила Голованёва.

Подробнее о получении социальной ипотеки можно узнать на сайте.