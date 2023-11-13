В Подмосковье совершили 60,5 млн поездок по картам «Стрелка»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За 2023 год пассажиры Мострансавто совершили более 60,5 млн поездок по картам «Стрелка». Об этом сообщила
С января 2023 года около 33% платных поездок были совершены по картам «Стрелка».
Большое количество использования пассажирами карт были зафиксированы в МАП № 10 г. Королев - 8,9 млн трансакций, в МАП № 8 г. Химки - 8 млн и в МАП № 12 г. Ногинск - 7,8 млн.
Стоит отметить, что самыми популярными маршрутами у жителей являются № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск» и № 21 «ст. МЦД Подольск – ул. Академика Доллежаля, д. 19». В общей сложности на них было совершено почти 2 тысячи поездок по карте «Стрелка».
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Большое количество использования пассажирами карт были зафиксированы в МАП № 10 г. Королев - 8,9 млн трансакций, в МАП № 8 г. Химки - 8 млн и в МАП № 12 г. Ногинск - 7,8 млн.
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Мира Полтева