В Подмосковье создадут промышленный кластер на базе Коломенского завода

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья сообщил, что новый кластер начнет работу до конца 2023 года.
«Это будет первый в стране центр производства уникальных по мощности двигателей, включающий все этапы – от проектирования до испытания. Важность проекта заключается в том, что он позволит заместить импортную продукцию, нарастить технологический суверенитет», — отметил Андрей Воробьев.Инвестиции в реализацию проекта составят 26 миллиардов рублей.
Появление нового кластера поможет создать в регионе около 7,5 тысяч новых рабочих мест.
Также, инвестор проекта планирует вложить 1,3 миллиарда рублей в модернизацию Коломенского колледжа, чтобы готовить кадры под запросы предприятия.
«Трансмашхолдинг» на протяжении уже двух десятилетий планирует свою работу, действуя в тесной координации с руководством регионов, на территории которых находятся его предприятия, в том числе - Московской области», — генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.Ранее сообщалось, что на территории Клинического госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе построят Центр Онкотераностики. Андрей Воробьев и директор по развитию ООО «ХАВЕН» Татьяна Патрушева подписали соглашение о реализации проекта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.