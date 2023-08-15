В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что на сегодняшний день на территории округа 18,5 тысяч детских площадок.
Из общего числа детских площадок — 68% находятся в хорошем состоянии, 4% — ожидают модернизации, 13% устаревшие площадки.
Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему.
В состав бригад входят специалисты: мастера, монтажники, плотники, сварщики.
Для проведения работ, муниципалитетам были выделены автомобили в количестве 60 штук, для передвижения мобильной бригады специалистов.
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Для проведения оперативного ремонта детских площадок в муниципалитетах региона было принято решение о создании мобильных бригад специалистов, которые смогут выехать и в срочном порядке устранить проблему.
Для проведения работ, муниципалитетам были выделены автомобили в количестве 60 штук, для передвижения мобильной бригады специалистов.
«Сейчас создано 76 бригад, это 525 новых рабочих мест. Они позволят обеспечить ремонт почти 70% детских игровых площадок, которые закреплены за муниципальными бюджетными учреждениями. Организация работы следующая: сотрудник МЦУР ежедневно выгружает состав дефектов на площадках из СКПДИ и «Добродела», обозначает срок решения задач и передает в МБУ. Начальник участка формирует план работы и распределяет бригады. Закрытие задач фиксируется системой, а движение машины контролируется ГЛОНАСС», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.До конца сентября городским округам передадут ещё 21 специализированный автомобиль.
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Алиса Сергиенко