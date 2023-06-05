В Подмосковье создали сайт для занятий спортом

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Сайт Суперлига Подмосковья помогает жителям принимать участие в спортивно-массовых соревнованиях Московской области, тренироваться, зарабатывая за это баллы, участвовать в рейтингах и бороться за призы.
«Жители преодолели 4,5 миллионов км, что равносильно более 14 тысяч кругам по ЦКАДу», – отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев отметил важность проведения спортивных мероприятий в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.