В Подмосковье создали «Службу заботы» для оказания эмоциональной поддержки наблюдателям

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 202
«Мы уделяем особое внимание обучению и поддержке сотрудников территориальных и участковых избирательных комиссий. Делаем это не только в рамках подготовки к голосованию, но и в межвыборный период. После обучения сотрудников навыкам управления эмоциями и разрешению конфликтов, мы поняли, что было бы полезно поддержать их в самые непростые, с точки зрения эмоциональной нагрузки, дни — 8, 9 и 10 сентября. Поэтому организовали возможность для всех членов ТИК и УИК оперативно получить поддержку психологов по телефону», — рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
Сотрудники УИК и ТИК имеют возможность позвонить на горячую линию по номеру: 8 (800) 550 97 44 и получить эмоциальную и психологическую поддержку.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись избирательные участки.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
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