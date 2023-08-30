В Подмосковье создаются все условия для международного бизнеса

При содействии Центра содействия строительству при Правительстве региона в Дмитровском городском округе продолжается строительство терминально-логистического центра «Белый Раст».

На площади более 5 тыс. кв. метров специалисты построят железнодорожный и автомобильный пункты таможенного контроля, насосные станции пожаротушения и станции хозпитьевого водоснабжения, три железнодорожных пути, склад и офис, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Реализация проекта позволит создать 44 новых рабочих места. Девелопером проекта выступает ТЛЦ «Белый Раст». Общий объем инвестиций застройщика составляет 200 миллионов рублей.





Расширение ТЛЦ «Белый Раст» позволит увеличить пропускную способность логистического терминала и ускорить обработку контейнеров. Здесь будет проходить около 15% грузов из Китая в Россию. Этот логоцентр — совместное предприятие ОАО «РЖД» и группы компаний «Ляонин Порт».

Завершение строительства планируется на четвертый квартал 2023 года.

Центр содействия строительству при Правительстве региона оказывает комплексную поддержку предпринимателям. На площадке ЦСС собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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