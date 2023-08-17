В Подмосковье стало проще открыть бизнес, связанный с активным отдыхом у воды

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В Московской области упростили административные процедуры для открытия бизнеса.
Подмосковным предпринимателям стало легче открыть свой бизнес, связанный с активностями на воде.
В Московской области упростили административные процедуры: заключение договора водопользования и получения разрешения на размещение нестационарного объекта, для удобства предпринимателей.
Такая мера предпринята с целью развития активностей на воде (сапборды).
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Алиса Сергиенко