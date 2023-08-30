В Подмосковье стартовал сезон белых русских трюфелей

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов
«Немногие грибники знают, что белый русский трюфель, именуемый также царским грибом, растёт на территории нашего региона. До революции такие грибы собирали на территории нынешних Дмитрова, Подольска, Серпухова и Сергиева Посада. Подмосковье считалось центром грибного промысла три века. В XIX веке в Московской губернии собирали под 100 тонн трюфелей ежегодно, часть экспортировали за границу. После 1917 года о грибах забыли», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Микологи утверждают, что найти белый русский трюфель можно на территории всего региона. Отправляться на поиски лучше с обученным животным – свиньёй или собакой, ведь плодовое тело гриба скрыто под слоем почвы, разглядеть которое человеку попросту невозможно.
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