В Подмосковье стартовал социальный раунд «Трезвый водитель»

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические и просветительские мероприятия на территории всей Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмсоковья просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию, соблюдать правила дорожного движения и строго исключить вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5-2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Согласно ст. 264-1 УК РФ, за повторное нарушение водителям грозит штраф от 200 тыс. рублей, возможна конфискация автомобиля и лишение свободы.Читайте также:
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