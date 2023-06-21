В Подмосковье стартовала приемная кампания в медицинские колледжи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
На территории Московской области началась приемная кампания в медицинские колледжи, которая продлится до 10 августа, а по очно-заочной форме и по специальности лабораторная диагностика до 15 августа текущего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Уже не первый год мы наблюдем повышенный интерес у поступающих к медицинским специальностям. Так в прошлом году в наши медколледжи поступили более 2,7 тыс. студентов, а наиболее востребованными специальностями были сестринское и лечебное дело. Конечно, мы надеемся, что после завершения обучения ребята придут работать в наши больницы и поликлиники», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
В подмосковных колледжах осуществляется подготовка специалистов со средним медицинским образованием по направлениям: сестринское, лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.
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