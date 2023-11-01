В Подмосковье стартовала региональная экоакция по сбору макулатуры

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
Волонтеры Подмосковья дали старт региональной экоакции по сбору макулатуры в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
Мероприятие проходило в королевском молодежном центре «Космос».
Кроме этого, участники акции научились правильной утилизации макулатуры и поучавствовали в интеллектуальном эко-квизе.
Стоит отметить, что адреса пунктов сбора можно узнать на сайте «Волонтеры Подмосковья».
Читайте также:
В Москве 22 ноября в 13:00 пройдет юношеская премия «Экология – дело каждого»
Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора
В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»
«Мы дали старт масштабной акции, в рамках которой во всех городских округах Подмосковья будут проведены интерактивные уроки, квизы и другие форматы, которые позволят вовлечь ребят в экологическую повестку. В рамках акции до 15 ноября мы приглашаем всех жителей Московской области принять участие в важном деле и сдать макулатуру в пункты сбора своего округа <…>»,- поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что адреса пунктов сбора можно узнать на сайте «Волонтеры Подмосковья».
Читайте также:
В Москве 22 ноября в 13:00 пройдет юношеская премия «Экология – дело каждого»
Стартовал прием заявок на международную экопремию от Росприроднадзора
В Мытищах прошел экологический «БумБатлФест»
Мира Полтева