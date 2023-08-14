В Подмосковье стартовала регистрация на региональный конкурс школьных библиотек

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В конкурсе могут принять участие работники библиотек школ и работники информационно-библиотечных центров, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Чтобы поучаствовать в конкурсе «Наставничество в библиотеке: формула успеха» нужно:
— записать видеоролик на одну из номинаций (не более 3 минут).
С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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