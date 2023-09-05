В Подмосковье стартовали детские экскурсии на самокатах и велосипедах по историческим местам

Фото: пресс-служба проекта
«Во время экскурсий ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания по безопасному поведению на дороге. Примечательно, что обучающая прогулка в рамках проекта «ЮИД в движении» совпала с Единым днём профилактики детского травматизма», – сказала гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.
Далее участники отправились в путешествие по городскому округу Химки с профессиональным экскурсоводом. Маршрут прошёл по историческим точкам города. Ребята посетили Богоявленский храм, посмотрели фронтовой истребитель Ла-7, арку «Царское шоссе», центральную площадь города, сквер имени М.Д. Рубцовой и часовню Сергея Радонежского.
Всего в сентябре в городском округе запланировано 15 таких экскурсий, на которые может попасть любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить заявку на участие в проекте.
Проект реализуется в период проведения в Московской области комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Организаторами выступают Министерство просвещения России, Госавтоинспекция МВД России и Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД.
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