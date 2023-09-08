В Подмосковье стартовали выборы на пост губернатора

Фото: iStock/bizoo_n
В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Подмосковье откроются первые избирательные участки. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.
По всему Подмосковью расположились 3983 избирательных участка.
Проголосовать жители региона могут как придя лично в любой из избирательных пунктов, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Читайте также:
Как проголосовать на выборах губернатора МО онлайн
В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов
В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.
Проголосовать жители региона могут как придя лично в любой из избирательных пунктов, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Читайте также:
Как проголосовать на выборах губернатора МО онлайн
В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов
В Подмосковье финишировало голосование жителей новых регионов
Евгения Парфентьева