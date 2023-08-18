В Подмосковье стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Запуск проекта пройдет в Воскресенке, Долгопрудном, Егорьевске, Лобне, Мытищах и Орехово-Зуеве, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.Порядка 500 человек будут осуществлять уход за пожилыми людьми и инвалидами. Каждый из помощников пройдет специализированное обучение.
«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Помимо проекта по долговременному уходу,в учрежденияхсоцобслуживания доступен прокат технических средств реабилитации.
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