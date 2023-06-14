В Подмосковье стартует приемная кампания по программам профессионалитета

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Выбрать понравившееся направление можно уже сейчас: «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика», «Правоохранительная сфера и управление»,«Машиностроение» и «Металлургия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Основная задача проекта «Профессионалитет», учитывая интерес молодежи к обучению в колледжах, распространение отраслевой модели подготовки кадров и подготовка специалистов по востребованным профессиям.
Проект «Профессионалитет» открывает возможности получения востребованной профессии в короткие сроки, дает опыт работы на производствах и помогает при трудоустройстве.
Для поступления на программы «Профессионалитета» нужно подать заявление через региональный портал госуслуг.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Подробнее об этом читайте в нашем материале.