В Подмосковье стартует приемная кампания по программам профессионалитета

19 июня начнется приемная компания по программам профессионалитета в 3️7 профессиональных образовательных организациях Московской области

Выбрать понравившееся направление можно уже сейчас: «Радиоэлектроника», «Сельское хозяйство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика», «Правоохранительная сфера и управление»,«Машиностроение» и «Металлургия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Основная задача проекта «Профессионалитет», учитывая интерес молодежи к обучению в колледжах, распространение отраслевой модели подготовки кадров и подготовка специалистов по востребованным профессиям.





Проект «Профессионалитет» открывает возможности получения востребованной профессии в короткие сроки, дает опыт работы на производствах и помогает при трудоустройстве.

Для поступления на программы «Профессионалитета» нужно подать заявление через региональный портал госуслуг.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.