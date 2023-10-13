В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию

Фото: МинЖКХ МО
В Подмосковье с 15 октября по 15 ноября будет проходить ежегодная осенняя экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Её проведут Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО, сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
«В середине осени автомобилисты обычно меняют резину. Старые шины и покрышки нельзя выбрасывать на придомовые контейнерные площадки в синие и серые баки. Жители Подмосковья могут привезти шины на 61 площадку «Мегабак» и принять участие в акции», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.Он пояснил, что, сделав интересное фото, можно выиграть сертификат на покупку новой резины. Нужно лишь сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак» и разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештэгом #сдалшинынаМегабак.
По данным министерства, из автомобильных покрышек получают резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготавливают подошву для обуви, дорожные настилы, коврики для дома и даже сумки.
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