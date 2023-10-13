В Подмосковье стартует сезонная акция по сдаче старых шин на утилизацию

В Подмосковье с начала года пассажиры совершили более 23 млн поездок в троллейбусах и трамваях. Число желающих воспользоваться электрическим транспортом увеличилось почти на 3 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.