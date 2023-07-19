В Подмосковье строят комплекс по производству альпинистского оборудования

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второй очереди производственно-складского комплекса по изготовлению альпинистского оборудования в городском округе Истра.

Застройщиком проекта выступает ООО «Венто-2М», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе второго этапа строительства будет построен производственный корпус, в котором появится необходимое швейное оборудование для изготовления альпинистского снаряжения. Также будут возведены учебный центр и испытательная лаборатория для изучения и проверки новых разработок и тестовых образцов.





Реализация проекта создаст в округе порядка 200 новых рабочих мест.

«ВЕНТО» – ведущий российский производитель средств защиты от падения с высоты.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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