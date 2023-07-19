В Подмосковье строят комплекс по производству альпинистского оборудования

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Застройщиком проекта выступает ООО «Венто-2М», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В ходе второго этапа строительства будет построен производственный корпус, в котором появится необходимое швейное оборудование для изготовления альпинистского снаряжения. Также будут возведены учебный центр и испытательная лаборатория для изучения и проверки новых разработок и тестовых образцов.
Реализация проекта создаст в округе порядка 200 новых рабочих мест.
«ВЕНТО» – ведущий российский производитель средств защиты от падения с высоты.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
Читайте также:
В Московской области откроется предприятие по переработке морепродуктов.
В Подмосковье построят научно-производственный комплекс для выпуска лекарств.
Склад металлопроката построили в Дмитровском округе.