Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье строят комплекс по производству альпинистского оборудования

В Подмосковье строят комплекс по производству альпинистского оборудования

19 июля 2023, 12:13

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второй очереди производственно-складского комплекса по изготовлению альпинистского оборудования в городском округе Истра.

Застройщиком проекта выступает ООО «Венто-2М», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе второго этапа строительства будет построен производственный корпус, в котором появится необходимое швейное оборудование для изготовления альпинистского снаряжения. Также будут возведены учебный центр и испытательная лаборатория для изучения и проверки новых разработок и тестовых образцов.


Реализация проекта создаст в округе порядка 200 новых рабочих мест.

«ВЕНТО» – ведущий российский производитель средств защиты от падения с высоты.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

Читайте также:

В Московской области откроется предприятие по переработке морепродуктов.

В Подмосковье построят научно-производственный комплекс для выпуска лекарств.

Склад металлопроката построили в Дмитровском округе.

#ЦСС
#строительство
#Подмосковье
#Истра
#альпинизм
#альпинист
Читайте нас в
Депутат Госдумы Леонов прокомментировал последствия ливня в Москве
19 июля 2023, 12:05

Фото: istockphoto / Doctor_bass

Депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов в беседе с RT заявил, что в Московском регионе сильные ливни угрозы для жизни не представляют.
По словам специалиста, в зоне риска находятся люди, которые проживают на низких этажах или в подвалах. Сильный дождь может их залить или нанести повреждения дому.  
 
«А так, у нас нет гор, у нас нет селевых потоков, у нас нет больших масс воды», — отметил депутат.
 
Леонов дополнил, что в Москве единственной проблемой являются ливневые стоки, так как вода уходит медленнее, чем надо. В Московском регионе сильные дожди опасности для жителей не представляют, уточнил депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Читайте также: 

Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в августе. 

Россияне назвали главное препятствие на пути к карьерному успеху. 

На дорогах в 5 округах Подмосковья ликвидировали упавшие деревья. 
#ливень
#Москва
#опасность
Читайте нас в
Глава МЧС Куренков предложил проверить все защитные сооружения России
19 июля 2023, 12:03

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МЧС России Александр Куренков предложил оценить состояние всех защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Куренков заявил, что по указу президента России Владимира Путина была проведена проверка защитных сооружений на территориях, граничащих с зоной проведения СВО. В ходе мониторинга был проведён анализ технического состояния и готовности сооружения к приёму людей в случае ЧС.

Глава МЧС выразил желание устроить такую проверку на всей территории РФ.

Читайте также:

МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей

Депутат Госдумы Леонов прокомментировал последствия ливня в Москве

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде
#МЧС
#ЗСГО
Читайте нас в
Комитет Госдумы отклонил предложение о продлении майских праздников
19 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Madhourse

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроект об удлинении праздничных дней в мае в ущерб новогодним выходным. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее идею также не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности, объяснив своё решение тем, что праздничные дни установлены с учётом предпочтений населения, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

Кроме того, новогодние выходные совпадают со школьными каникулами, что позволяет родителям провести больше времени с детьми. А в мае идёт активная подготовка к итоговым контрольным работам, экзаменам и поступлению в ВУЗы и СУЗы, поэтому внедрение удлиненных выходных негативно скажется на учебном процессе россиян.

Ранее, 5 апреля, депутаты партии «Новые люди» выступили с предложением увеличить продолжительность майских праздников за счёт сокращения новогодних.

Читайте также:

Законопроект о продлении майских праздников был отклонен правительством РФ

В Госдуме предлагают запретить перемещение авто со знаком «Инвалид» на штрафстоянку

В России начнут штрафовать за выгул собак без намордника
#праздники
#выходные
#Госдума
#законопроект
Читайте нас в
Более 700 осужденных получили профессии в местах заключения
19 июля 2023, 11:48

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В 2022-2023 учебном году в профессиональном образовательном учреждении № 66 ФСИН России прошли обучение более 700 осужденных по 12 профессиям.
Осужденные имеют возможность получить среднее профессиональное образование и профессиональное обучение в образовательном учреждении № 66 ФСИН России. Более 700 осужденных воспользовались возможностью и прошли обучение по востребованным профессиям. Профессиями-лидерами у заключенных стали: «Швея», «Повар» и «Подсобный рабочий». Образовательное учреждение выпустило свыше 350 осужденных только по этим трем профессиям.

Осужденные успешно сдали выпускные экзамены и получили дипломы об обучении.  
«Осужденные, прошедшие обучение, трудоустраиваются на производстве исправительных учреждений на должности в соответствии с полученным образованием. После освобождения выпускники находят работу на региональных рынках труда. Наличие образования и приобретенные трудовые навыки являются одним из основополагающих факторов их успешной ресоциализации в обществе», — отметила директор профессионального образовательного учреждения № 66 Регина Виноградова.
Читайте также:

Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым.

В женской колонии Подмосковья запустили социальный проект для мам и детей.

Сотрудники УФСИН обсудили с общественниками социально значимые программы.
#Осужденные
#профессия
#обучение
#УФСИН
#тюрьма
Читайте нас в
Эксперт по финансам Бархота напомнил о проблемах из-за новой 100-рублевой купюры
19 июля 2023, 11:43

Фото: istockphoto / Lari Bat

На этой неделе стало известно, что новые банкноты номиналом 100 рублей появятся в столичном регионе уже совсем скоро.
В некоторых случаях банкоматы могут не принять новые 100-рублевые купюры. Об этом «Вечерней Москве» сообщил специалист по финансовым сервисам Андрей Бархота.
 
Отметим, что осенью прошлого года в Ассоциации банков России сообщили, что принимать новую купюру смогут только 20 процентов банкоматов. Когда, Сбербанк утерждал, что 95% инфрастуркутры готово к использованию новой купюр, оданко некоторые проблемы могут возникунть. 
 
Специалист добавил, что у потребителя всегда есть запасной вариант. По словам, Бархота, как правило, рядом с банкоматами находятся отделения, где можно будет поменять купюру на подходящую. 

Читайте также: 

ЦМАКП допустил остановку роста российской экономики из-за слабого рубля. 

Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета. 

Финансист Разуваев рассказал, как грамотно распорядиться выигрышем в лотерею. 
#банк
#купюра
#проблема
Читайте нас в
Метеоролог Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в августе
19 июля 2023, 11:26

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Погода в августе в Московской области будет настроена оптимистично. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
При этом, специалист отметила, что по прогнозам жаркой погоды в августе не будет. Температура воздуха будет держаться на 23–25 градусов с положительными значениями и 16–18 — в ночное время суток.
  
Позднякова отметила, что к середине месяца водоемы с низкой тесмператуы Москвы смогут согреться до комфортных температур. 

Читайте также: 

В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк. 

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде. 

На дорогах в 5 округах Подмосковья убрали последствия сильного ветра. 
#погода
#август
#Москва
Читайте нас в
Мособлдума утвердила кандидатуру Алексея Гержика на должность Зампреда Правительства региона
19 июля 2023, 11:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Все фракции Мособлдумы согласовали кандидатуру Алексея Гержика на должность заместителя Председателя Правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кандидатуру министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика на должность заместителя председателя правительства региона выдвинул сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Московская областная Дума согласовала кандидатуру Алексея Гержика, он по-прежнему будет курировать региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. 
«Задач в транспортной сфере действительно много, это и крупные проекты по строительству и реконструкции дорог, и наказы наших жителей в части работы общественного транспорта, строительства переходов. Желаю Алексею Дмитриевичу успехов на этом ответственном посту!», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем официальном телеграм-канале. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Губернатор наградил её орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени за значительный вклад в развитие транспортной отрасли.

Читайте также:

Воробьёв выдвинул главу Минтранса Гержика на должность зампреда правительства Подмосковья.

Зампред подмосковного правительства Кротова покинула пост.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил Николая Ханина в качестве врио Раменского городского округа.

#Алексей Гержин
#Минтранс
#Зампред
#Анна Кротова
#Игорь Брынцалов
#Андрей Воробьев
Читайте нас в
Россияне назвали главное препятствие на пути к карьерному успеху
19 июля 2023, 11:10

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Специалисты провели исследование и назвали основные преграды на пути к карьерному успеху, по мнению граждан России.
Согласно результатам исследования, с которыми ознакоимились RT, на первом месте — страх перед измененинями, с таким мнением согласны 54% респондентов.
 
На втором месте — возраст человека, так считают 40% опрошенных. По 30% участников опроса указали на неготовность брать ответственность и отсутствие необходимых знакомых, говрят данные исследования «Работы.ру».

Читайте также: 

Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью фейковых фото банковских карт. 

В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов. 

Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы. 
#работа
#успех
#исследования
Читайте нас в
Мошенники изобрели новый способ обмана россиян с помощью фейковых фото банковских карт
19 июля 2023, 10:55

Фото: istockphoto/

Мошенники начали массово изготавливать поддельные фотографии банковских карт. О совершенствовании способов обмана граждан рассказывают сотрудники кредитных организаций.
На первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджерах и от его имени посылают близким друзьям или родственникам сообщение с просьбой перевести деньги на счет в банке. Эта схема давно известна: пишут о ДТП, внезапной болезни и так далее, передают «Известия». Но появилась новая деталь: следом присылается фотография банковской карты какого-либо известного банка, на которую нужно перевести деньги.

На фотографии пластиковая карта крупной финансовой организации, причем с именем и фамилией человека, от которого якобы приходят сообщения. На самом деле это подделка, а счет принадлежит мошеннику и находится совсем в другом банке, не таком известном.

Обнаружив обман, следует немедленно обратиться в свою кредитную организацию. Та свяжется с банком-получателем и уведомит его о мошеннической операции.

Читайте также:

Эксперт по кибербезопасности Курочкин назвал пять правил надежного пароля

Комитет Совфеда поддержал закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Эксперт Каргалев: Сценарии с трудоустройством или заработком в Сети – популярные схемы мошенников

#мошенник
#банк
#карта
#фотография
#сообщение
#аккаунт
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников